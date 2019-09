2. Anlass Nationalratswahlen 2019

Trotz grosser Konkurrenz der Champions-League sind zahlreiche Interessierte am18. September im Gemeinderatssaal der Gemeinde Unterengstringen gekommen, um die Nationalrats-Kandidatinnen und Kandidaten kennen zu lernen. Jede Kandidatin und jeder Kandidat hatte 2-3 Minuten Zeit sich «kurz» vorzustellen und bei einer Wahl nach Bern seine Positionen, die er oder sie einbringen möchte darzustellen. Begonnen wurde mit dem 3er JSVP-Team aus dem Limmattal Jennifer Fischer, Sandro Strässle und Luciano Gianola. Im Anschluss wurden nach Listenplätzen von Hinten die Kandidatinnen und Kandidaten der Liste 1 die Vorstellungsrunde durchgeführt.

Den Kandidatinnen und Kandidaten hat es sichtlich Spass gemacht am Anlass ihre Positionen zu vertreten. Toll war es, dass in dieser Runde Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kamen. Rolf Wyssling Co-Präsident des Bezirks Dietikon und gleichzeitiger Sektionspräsident Unterengstringen hat die Kandidatinnen und Kandidaten interviewt und sie mit seinen Fragen nicht geschont. Es war spannend zu sehen, was und wie sie darauf antworteten. Es konnte auch gelacht werden und es zeigte sich damit, dass Politik auch mit einer grossen Portion Humor genommen werden muss.

