Am Wochenende konnten sich die nationale Wasserfahrelite im Einzelwettfahren mit dem Weidling beim Limmat Club Baden wieder in Ihrem Geschick messen. Es galt eine anspruchsvolle aber trotzdem auch für jüngere Teilnehmer meisterbare Strecke auf der Limmat beim Sportplatz Aue möglichst schnell und fehlerfrei zu fahren. Die schnellste gefahrene Zeit aller 250 Sportler auf der Hauptstrecke ist Adrian Zubler vom WFV Rupperswil gelungen. Am erfolgreichsten über alle Kategorien und mit dem Sieg in der Vereinswertung war der veranstaltende Verein mit 9 Sec. Vorsprung bei 19.01,1 Min. Totalzeit!

Die Kategorien Veteranen mit Roland Kohler, Senioren mit Simon Bürgler und Schüler mit Simon Croci konnte der LC Baden für sich entscheiden. Der amtierende Schweizer Meister Roger Meier wurde einzig von Adrian Zubler geschlagen. Bei schönsten äusseren Bedingungen konnten die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen sich dann auch in der gemischten Kategorie Sie & Er messen was neben der Einzelkonkurrenz eine zusätzliche Dynamik ausgelöst hat. Ein herrliches Wettkampfwochenende fand am Sonntagnachmittag sein Ende.

weitere Infos unter www.limmatclubbaden.ch