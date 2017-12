Am 16. Dezember wird zum 15. Mal der Baden Achter Cup, die alljährliche clubinterne Langstrecken-Regatta des RC Baden, durchgeführt. Es handelt sich um ein Verfolgungsrennen der Königsklasse der Ruderboote, der Achter, über 6,5 km auf der Limmat. Insgesamt werden 16 Teams in unterschiedlichen Alters-Kategorien des RC Baden und umliegender Clubs um den Sieg kämpfen. Gestartet wird an der Oetwilerbrücke und das Ziel befindet sich beim Steg des Ruderclubs oberhalb des Kraftwerks Wettingen in Neuenhof. Die 6.5 kilometerlange Strecke beinhaltet drei Flussbiegungen und es werden drei Brücken passiert. Gestartet wird in drei Serien jeweils, um 9:00, 10:30 und um 12:00. Die Achter benötigen etwa 20 – 25 Minuten bis zum Ziel. Am Ziel, Steg des RC Baden, können Zuschauer bei einem warmen Getränk auf die Ankunft der Achter warten. Auch entlang der Limmat wird man ein eindrucksvolles Bild der Achter bewundern können. Im Anschluss an die Regatta findet im Clubhaus der traditionsgemässe, reichhaltige Brunch statt