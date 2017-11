Am Wochenende des 25./26. November 2017 finden in der Doppelsporthalle Aarau Rohr die 13. Swiss Speed Badminton Open mit über 60 Teilnehmern statt.

Es pfeiffen am kommenden Wochenende die Speeder durch die Halle, es ist Swiss Open Zeit! Der Speed Badminton Club Gekkos Aarau organisieren bereits zum 11. mal die Swiss Open in Aarau Rohr. Eine Erfolgsgeschichte für sich. Der weltweit erste und grösste Speed Badminton Verein mit über 40 Junioren hat 2004 die 1. Swiss Open in Aarau Rohr ausgetragen. Bis zum heutigen Tag ist Aarau Rohr das Mekka vom Speed Badminton Sport geblieben. Eine stetig wachsende Juniorenabteilung zeigt auch heute noch, dass der Sport auch bei den jüngsten grossen Anklang findet. Die wöchentlich geführten Trainings sind stets gut besucht und Gäste sind jederzeit gerne willkommen.

Wir laden Sie gerne an diesem Wochenende in die Doppelsporthalle Aarau Rohr ein. Sie werden von uns und dem Sport begeistert sein.