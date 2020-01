128. Generalversammlung der Harmonie Turgi Gebenstorf

Am 17. Januar 2020 trafen sich 23 Aktivmitglieder im Restaurant Cherne in Gebenstorf zur 128. Generalversammlung.

Nach der Wahl eines Stimmenzählers ging es mit den Mutationen weiter. Es konnte erfreulicherweise ein neues Mitglied aufgenommen werden. Weitere Musikantinnen und Musikanten sind jederzeit herzlich willkommen! Die Proben finden jeweils am Montag im Bauernhaus an der Limmat in Turgi statt. Man kann jederzeit vorbeischauen.

Im Jahresbericht liess der Präsident Beat Widmer das vielseitige Vereinsjahr 2019 Revue passieren. Es gab zahlreiche kleinere und grössere Konzerte in Turgi, Gebenstorf und der nahen Umgebung. Zu den Höhepunkten gehörten der Besuch des Musiktags in Würenlingen inkl. Teilnahme am Paradewettbewerb – dies nach einer längeren Pause in der Marschmusik. Am Festakt wurden unsere Mitglieder Hans-Peter Kaufmann und Andy Matsch für 35 und 25 Jahre Musizieren geehrt und gefeiert. Weitere Höhepunkte waren das Cherneplatzkonzert, das Konzert im Kurpark in Schinznach Bad sowie natürlich das Unterhaltungskonzert im November.

Auch im Jahr 2020 werden einige tolle Auftritte zu erwarten sein. So wird die Harmonie in Oberrüti am 24. Mai am Musiktag teilnehmen. Am 27. Juni findet das Cherneplatzkonzert in Gebenstorf statt. Das Jahreskonzert ist dieses Jahr am 31. Oktober in Turgi. Das komplette Jahresprogramm finden Sie ab sofort auf unserer Homepage.

Gratulation an die Mitglieder, welche für einen sehr guten Probenbesuch geehrt werden konnten.

Beat Widmer wurde herzlich für die zusätzlich geleistete Arbeit als Präsident des OK-Jahreskonzert gedankt. Das OK wird neu noch von Renato Porta unterstützt.

Um 21:20 konnte Präsident Beat Widmer die Versammlung schliessen. Zum Abschluss wurde ein feines Dessert serviert.