Am Freitag den 24. November durfte der Präsident Dani Köchli 57 Anwesende zur Generalversammlung begrüssen. Neben den verschiedenen Traktanden ging es auch um Ehrungen und um die Erneuerung des Vorstandes. In die Gilde der Ehrenmitglieder wurde mit tosendem Applaus Walter Hunziker aufgenommen. Für die langjährigen Vorstandsmitglieder Peter Thurnherr und Roger Brun, kamen neu Philipp Jampen und Jan Schweingruber. Aber das Alles ging nicht einfach so Schlag auf Schlag über die Bühne. Nein wir wurden überrascht und zwar von unserer Damenriege. Zu unserer Jubiläums GV hatten sie extra ein Lied für den Turnverein getextet. Und zwar nach der Melodie des Turnerlieds. Es war eine tolle Überraschung. Am Schluss der Vorführung standen alle Turner auf und klatschten Beifall. Nach dem offiziellen Teil wurden dann alle Anwesenden von der Küche des Restaurant Kreuz verwöhnt.

Dani Köchli