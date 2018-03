Hanspeter Camenzind, der Präsident der Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz, begrüsste alle Anwesenden zur 110. Generalversammlung. Das Protokoll der letzten GV und der Kassabericht wurden einstimmig genehmigt. Durch die Neuausrichtung im vergangenen Vereinsjahr, wurde an dieser Generalversammlung ein verkleinerter Vorstand gewählt. Ebenfalls konnte ein neuer Präsident sein Amt antreten: Hanspeter Camenzind gibt nach 10 Jahren das Amt des Präsidenten an seinen Vorgänger Andy Winiger ab. Weiter wurde Marco Bürgi als neuer Kassier in den Vorstand gewählt. Zudem wurden Lukas Hummel als verantwortlicher Musikalisches, Flavia Schürmann als Vize-Präsidentin und Andrea Ryter als Sekretärin in ihrem Amt bestätigt. Um die Zusammenarbeit zwischen der Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz und der Musikgesellschaft Konkordia Oberbuchsiten zu stärken, wurde auch ein Vertreter der MGO in den Vorstand gewählt. Im vergangenen Vereinsjahr sind leider 5 Austritte eingegangen. Somit zählt unser Verein nur noch 17 Aktivmitglieder. Ein weiterer Grund weshalb wir auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit der MGO hoffen. Ebenfalls wird die MGK in diesem Jahr zum ersten Mal mit der MGO in Oberbuchsiten öffentlich auftreten. Nach einigen kleineren Ständelis im Frühjahr und im Sommer in Kestenholz, findet das Kirchenkonzert in diesem Jahr in der Kirche in Oberbuchsiten statt. Wir freuen uns bereits jetzt auf viele Besucher aus den beiden Dörfern. Auch in diesem Jahr darf die Eintracht ein Jubilar feiern: Beni Marti wird zum eidgenössischen Veteran, für 35 aktives Musizieren gekürt. Ebenfalls konnten 6 Mitglieder die begehrten Fleissauszeichnungen entgegennehmen. Nach der GV wurden die Partner begrüsst und zusammen wurde ein feines Cordon bleu mit Pommes und Gemüse genossen. Marco Ingold