Am 20. Mai dieses Jahres führte der KTV Laupersdorf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Heugümper Unihockey-Plausch-Turnier durch. Die Idee dazu entstand Ende Januar 2017 nach dem Training am Mittwochabend noch in der Turnhalle Kreuzacker in Laupersdorf. Nach einer kurzen Rücksprache mit dem Vorstand des Vereins bekamen wir das Okay für unser Vorhaben und stellten auch sogleich ein OK-Team zusammen, bestehend aus Ralf Koch, Rico Meier, Daniel Marti, Adrian Stettler und Remo Bläsi. Hauptthema der ersten OK-Sitzung war: Wie soll das Turnier eigentlich heissen? Schnell waren wir uns einig, dass das Turnier nach dem, von den Laupersdörfer gesehene Wappentier, dem "Heugümper" benannt werden soll. Mitte März starteten wir dann mit der Werbung via Facebook und der Homepage des KTV Laupersdorf. Zudem schrieben wir auch diverse Vereine vom Thal und Umgebung an, um auf unser Plausch-Turnier aufmerksam zu machen. Für die definitive Durchführung des Turniers, setzten wir ein Minimum von sechs Mannschaften. Als dieses Ziel erreicht war, startete die Endphase der Planung.

Am Samstag 20. Mai um 10:30 Uhr startete das aller erste Heugümper Unihockey-Plausch-Turnier in der MZH Kreuzacker in Laupersdorf. Der gesamte Spieltag verlief unfallfrei und auf eine sehr faire Art und Weise, so wie es sich für ein Plausch-Turnier eben gehört. Für die Teilnahme und die Fairness, die alle an den Tag legten, möchten wir uns bei allen Mannschaften herzlich bedanken und hoffen das es ihnen ebenso Spass gemacht hat wie uns.

Herzlichst bedanken möchten wir uns bei Brigitte Müller, Geschäftsführerin vom Restaurant-Pub Loch Ness in Laupersdorf, für Ihre sehr wertvolle Unterstützung als Hauptsponsorin unseres Turniers.

Merci zudem an Katrin Brunner unserer Werbesponsorin von der bild-schoen gmbh (www.bild-schoen.net) in Laupersdorf, welcher wir sämtliche Logos, Plakate und die Briefkopfgestaltung zu verdanken hatten.

Nun wünschen wir vom OK-Team des Heugümper Unihockey-Plausch-Turniers und der gesamte KTV Laupersdorf ihnen allen einen schönen Sommer und hoffen, sie am 2. Heugümper unihockey-Plausch-Turnier 2018 in Laupersdorf anzutreffen.