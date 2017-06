Das letzte Maiwochenende stand im Zeichen der Kantonalen Meisterschaft im Vereinsturnen. In Wettingen wurden die Meistertitel in verschieden Sparten des Geräteturnens und der Gymnastik vergeben. Die Gymnastikriege des STV Brugg startete am Samstag in der Kategorie Aktive und führte ihre attraktiven Übungen mit Keulen und ohne Handgeräte mit Band vor. Mit tollem Ausdruck und schwierigen Elementen konnten die Gymnastinnen wertvolle Punkte sammeln und erreichten in der Sparte mit Handgeräte den ersten Platz. Also Aargauer Meisterinnen 2017!

In der Kategorie ohne Handgeräte mussten sich die Bruggerinnen nur von Vordemwald geschlagen geben und durften den silbernen Pokal entgegen nehmen.

Am Sonntag war die Jugend an der Reihe. Aus dem ganzen Kanton reisten junge Turnerinnen und Turner nach Wettingen. Die beiden Jugendgruppen des STV Brugg starteten schon früh am Morgen. Die Gymnastinnen der Kategorie A (ab 12 Jahren) zeigten eine saubere Kür mit Ball und Reifen. Leider wollte so früh die Ausstrahlung noch nicht so strahlen. Mit einer guten Note beendeten die Mädchen den Wettkampf auf dem achten Rang. Ganz anderes die jüngeren Gymnastinnen der Kategorie B (bis 12 Jahre) – fit schon am Morgen mit einer gut geturnten, ausdrucksvollen Reifenübung. Am Nachmittag im Finaldurchgang konnten sich die Mädchen noch steigern und durften als Aargauer Meisterinnen 2017 zuoberst aufs Podest.

Annabarbara Bärtsch, Hauptleitung STV Brugg Gymnastik