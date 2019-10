Zukunftstag: Besuche eine Zimmerei

CRC: Am Donnerstag, 14. November 2019, findet der Zukunftstag statt. Dann können Jugendliche einen Tag lang in die Arbeitswelt eintauchen. Auch die Schäfer Holzbautechnik AG, Dottikon, öffnet an diesem Tag ihre Türen und stellt ihren Holzbaubetrieb vor.

Am Zukunftstag haben Fünft- bis Siebtklässler, die Möglichkeit, ihre Eltern oder Bezugspersonen einen Tag lang zur Arbeit zu begleiten. Bei der Schäfer Holzbautechnik AG sind aber auch Jugendliche ohne Begleitung willkommen. Dabei erhalten sie einen authentischen Einblick in die Arbeitswelt und lernen die Berufe kennen. Diese Erfahrungen eröffnen ihnen neue Perspektiven für die Berufswahl.

Zimmermann – ein Beruf mit Tradition und Innovation

Für Marc Huggenberger, Bildungspräsident von Holzbau Schweiz Sektion Aargau, „ist das duale Bildungssystem ein Erfolgspfeiler der Schweizer Wirtschaft“. Gerade eine Ausbildung als Zimmermann bietet motivierten Nachwuchskräften alle Möglichkeiten für eine beruflich erfolgreiche Zukunft mit unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre. Der Einstieg erfolgt mit einer Berufslehre als Holzbearbeiter/in EBA oder als Zimmermann/Zimmerin EFZ. Natürlich kann ein angehender Zimmermann parallel die Berufsmatur abschliessen und nach der Lehre sogar ein Studium beginnen.

Modern und sicher

Heute arbeiten die Zimmerleute mit modernsten Hilfsmitteln, welche die körperliche Belastung gegenüber früher massiv reduziert haben. Gleichzeitig wurde die Arbeitssicherheit enorm gesteigert, und dies bei attraktiven Verdienstmöglichkeiten.

Ökologisch sinnvoller Baustoff

Bauen mit Holz ist viel mehr als ein Modetrend. Der Holzbau hat sich bei Architekten, Planern und Bauherren längst etabliert, da er unzählige Möglichkeiten bietet und der Baustoff Holz nachwächst. Wände, Böden, Decken, Fenster und ganze Konstruktionen, vom Einfamilienhaus bis zur Produktionshalle, lassen sich mit Holz wunderschön realisieren.

Unbegrenzte Möglichkeiten

André Friedli, 20 Jahre alt, hat die Zimmermann-Ausbildung im Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Von Mai bis Oktober war er als „Zimmermann on Tour“ für den Holzbau Verband Schweiz auf Promotour, um für den Beruf des Zimmermanns zu werben. Bei seiner Berufswahl entschied er sich für die Zimmermannausbildung, weil er eine abwechslungsreiche, handwerkliche Arbeit anstrebte: „Ich schätze es, dass ich in der Produktion mit CNC-Maschinen Holzelemente anfertigen kann. Ich arbeite aber genauso gern handwerklich auf der Baustelle.“ Während der Lehre wurde André Friedli bewusst, welche interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten dieser Beruf nach dem Lehrabschluss bietet: „Von der Entwicklung, der Planung, der Vorfertigung bis zur Montage ist alles dabei. Dazu kommt, dass Zimmerleute gesuchte Fachkräfte sind.“ André Friedli wird im kommenden Frühling an der Bauschule Aarau seine Weiterbildung zum Holzbautechniker HF beginnen.

Hinter die Kulissen schauen

Allen Jugendlichen, die eine ähnliche Karriere starten möchten, empfiehlt André Friedli, die Schäfer Holzbautechnik AG am Zukunftstag zu besuchen: „Dort erhalten sie einen Einblick in die spannende Welt der Zimmerleute.“ Der innovative Betrieb bildetet aktuell 12 Lernende aus. Auch André Friedli, der „Zimmermann on Tour“, hat seine Lehre in diesem Holzbaubetrieb absolviert. Eine telefonische Anmeldung ist erwünscht.

Infobox

Datum Zukunftstag: Donnerstag, 14. November 2019

Ort: Schäfer Holzbautechnik AG, Bahnhofstrasse 48, 5605 Dottikon

Kontakt: Tel. 056 616 72 20 und www.schaefer-holzbautechnik.ch/