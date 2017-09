Mitglieder der Regionalen Zivilschutzorganisation Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg wirkten anfangs September 2017 eine Woche lang in unserer Gemeinde.

An drei Bachufern wurde gemäht. Schliesslich fördert eine regelmässige Mahd die Durchwurzelung des Bodens und erhöht so die Stabilität der Böschungen. Zudem ist eine gute Grasnarbe immer noch der beste Erosionsschutz.

Im Wald der Bürgergemeinde Lohn wurden in einem Feuchtbiotop, auf einer Fläche, wo im letzten Winter viele kranke Eschen gefällt worden sind, Äste und Holzabfälle eingesammelt und gewollt an Haufen gelegt. Diese Asthaufen garantieren nun den in diesem Waldgebiet angesiedelten Amphibienarten und Kleinsäugetieren wichtige Schutzstrukturen. Zudem wurden damit Lebensräume für unzählige Kleintiere und für Vögel als Sitzwarte oder Brutort (insbesondere für den in diesem Gebiet ansässigen Zaunkönig) geschaffen.

Schliesslich wurde in der Nähe einer Waldbank eine kleine Oase mit naturgekeimten einheimischen Eichen geschaffen und fortan der Natur überlassen. Am selben Ort pflanzten die Helfer des Zivilschutzes „ihren“ Waldbaum und tauften diesen auf den Namen „Winterlinde (Tilia cordata) R ZSO BBL“. Somit ist die Regionale Zivilschutzorganisation Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg wohl die erste Organisation schweizweit, welche einen Baum auf ihren persönlichen Namen nennen darf.

Die Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg und die Bürgergemeinde Lohn danken den Zivilschützern der Regionalen Zivilschutzorganisation für den wiederholten uneigennützigen und sehr guten Einsatz für Gemeinschaft und Natur.