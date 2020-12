Workshop mit dem Schriftsteller Simon Libsig

Um 8.15 Uhr am Freitagmorgen startete der Klassenhalbtag der Erstklässer und Erstklässlerinnen (der Klasse B1b mit Herrn Libsig) an der Bezirksschule Brugg.

Die 24 Schüler und Schülerinnen wurden schon am Vortag darüber informiert, was sie an ihrem ersten Klassenhalbtag erwarten wird. In den Gesichtern der Kinder konnte man ein deutliches Fragezeichen ablesen. Die Klassenlehrperson R. Baer stellte der Klasse mit einem Video den Schriftsteller Simon Libsig vor. Durch diesen Kurzfilm verblasste das Fragezeichen der Schüler nach und nach…

Endlich war es soweit, alle standen neugierig und erwartungsvoll vor den Türen der Bezirksschule. Von Weitem hörte man auf dem Pausenplatz fröhliches Gelächter, obwohl es frühmorgens war. Im Zimmer 26 begrüsste Simon Libsig die Kinder offen und herzlich. Obwohl nicht viel Gewissheit im Schulzimmer herrschte, waren alle doch voller Vorfreude. Die 24- köpfige Klasse sass zu Simon Libsig gerichtet im Kreis und blickte dem Morgen optimistisch entgegen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde fing der aufregende Tag auch schon an. „Ich hatte einen Sprachfehler und wurde dadurch häufig ausgelacht“, erwähnte der Schreiber. „Ich reimte den ganzen Tag über.“ Dies verhalf ihm dazu, Erzählungen zu schreiben. Diesen Tipp gab er auch den Jugendlichen weiter: „Reimen hilft, um den Wortschatz zu vergrössern und man kommt auf neue Ideen.“ Simon Libsig warf ein Wort in die Runde und die Schüler sollten dazu ein treffendes Wort zurückgeben. Zu „Fenster“ schoss in diesem Augenblick der Schülerin Amy eine einfallsreiche Idee durch den Kopf. Daraufhin sagte sie verlegen und lächelnd: „Gangster“.

Und so reimte die ganze Klasse darauf los, das Eis war gebrochen.

Nach der erholsamen Pause ging es auch schon weiter. Der Auftrag an die angeregten Schüler und Schülerinnen war eine eigene Geschichte zu schreiben. Die Klasse merkte schnell, dass sich mit Hilfe eines Bildes viel leichter eine Geschichte erzählen lässt. Man kann es sich dadurch bildlich vorstellen, so Simon Libsig.

Am Ende hielt jeder Einzelne eine beeindruckende und fantasiereiche Erzählung in der Hand. Inspiriert und mit viel hilfreichen Tipps verabschiedeten die Erstbezler und Erstbezlerinnen den Freitagmorgen.

Amy Müller und Dilayla Kuljici