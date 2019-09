Normalerweise turnen wir Männer, junge und auch ältere, am Donnerstag Abend in der Zelgli Turnhalle in Schlieren. Zum Glück hat von diesen Turnern, der Noldi Binder die Gabe, alle Anschlüsse der Bahnen und Busse zu einer schönen Erlebnisreise aufzureihen.

An diesem Freitag und Samstag machten sich 17 Turner auf eine Reise in einen sehr schönen Teil der Schweiz. Wir fuhren am Freitag in der Frühe mit dem Zug über Luzern nach Giswil. Dann mit dem Postauto in einer abenteurlichen Fahrt, mit herrlicher Aussicht auf den Sarner See, das Stanser Horn und mehr.

Der Glaubenbühlpass war der Uebergang in eine sehr interessante Landschaft. Das Entlebuch mit seiner Schrattenfluh, dem Brienzer Rothorn, auch die Haglere und die

Blattenegg waren Orte, die wir bestaunten oder erwanderten.

Eine Besonderheit war das Hotel Schwand in Sörenberg. Wir erreichten dieses Gasthaus mit der Schwebebahn bis Rossweid und eine halbe Stunde zu Fuss den Berg hinunter. Zum Glück, hat der Hotelier Herr Schöpfer, unser Gepäck vom Postauto abgeholt. Er und seine Hilfskräfte waren auch verantwortlich für das gute Essen und Trinken, auch der angenehme Aufenthalt in den Betten hat uns wieder munter für neue Taten gemacht.

Auch zu erwähnen, überall im Tal fanden wir Orte zum Einkehren, zu einem gemütlichen Zusammensein. Bei Trank und Geplauder im Kreise der Turnkameraden vergeht die Zeit im Fluge.

Auch die Heimreise war ein Hit, das ganze Entlebuch mit Hügeln und Täler hinunter, Schüpfheim, Luzern Schlieren.

Charly Lottenbach

