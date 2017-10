Am kommenden Wochenende findet in Rheinfelden der allseits beliebte Herbstmärt statt. Nebst den bekannten Marktständen werden auch neue Attraktionen im Städtli geboten, welche die Bewohner anziehen soll.

Was jedoch traditionell bleibt ist die Buurestube der SVP-Ortssektionen Rheinfelden und Möhlin, welche wie gewohnt im Rumpel neben dem CLI stattfindet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden alle Besucher mit Schweinsplätzli und Pommes oder mit einem feinen Speckplättli verköstigt und einem edlen Weintropfen aus der Weinzucht von Oskar Roduner verwöhnt. Wer es lieber süss mag, sollte sich die leckeren Schwarzwälder- und Rüeblitorten der Landfrauen nicht entgehen lassen.



Die SVP Bezirkspartei sowie die Ortsparteien Rheinfelden und Möhlin freuen sich auf Ihren Besuch.