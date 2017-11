Ein Ghostwriter wird auch Geisterschreiber, Phantomschreiber oder Auftragsschreiber genannt. Es handelt sich hierbei um einen Autoren, der im Namen anderer Personen als „unsichtbarer Schreiber“ Texte verfasst. Ghostwriter gibt es bereits seit ungefähr 3000 Jahren. Natürlich gab es diese Bezeichnung damals noch nicht. Es handelte es sich um Logographen, welche meist Gerichtsreden für Ankläger oder Angeklagte verfasst haben. Heutzutage bekommen Ghostwriter Aufträge von Verlägen, Agenturen oder einzelnen Autoren, insbesondere dann, wenn ein Autor selbst nicht genügend Zeit oder Fähigkeiten besitzt um ein Werk selber zu schreiben.



Der Text eines Ghostwriters sollte aber nicht mit einem Plagiat verwechselt werden, denn Ghostwriter schreiben ihre Texte nicht von bereits existierenden Arbeiten ab, sondern bieten lediglich Hilfestellungen bei verschiedenen Vorarbeiten wie zum Beispiel Literaturquellenbestimmung, Gliederung, Aufbau, Recherche oder schreiben eben ein ganzes Werk selber.



Tätigkeiten



Ghostwriting kommt meistens zum Einsatz bei Biografien oder Lebensgeschichten von Prominenten, bei Unternehmensbüchern, Reden von Politikern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens. Auch im akademischen Bereich kommen Ghostwriter zum Einsatz. Diese werden als "akademische Ghostwriter" bezeichnet. Sie sind spezialisiert auf das Schreiben von wissenschaftlichen Texten. Gelegentlich lassen sich Lehrstuhlinhaber solche Texte von Mitarbeitern erstellen. Sobald dies aber rauskommt, kann das rechtliche Folgen nach sich ziehen. Hinzukommt, dass es nicht als guter Stil gilt und bei Bekanntwerden auch ziemlich peinlich werden kann.



Besonders beliebt ist Ghostwriting bei Studenten. Sie lassen sich von Ghostwritern oftmals ihre Bachelor-Arbeiten, Diplom-Arbeiten oder Abschluss-Arbeiten. Diese sollen oftmals mehrere tausend Euro kosten. Außerdem kommt hinzu, dass dies laut Prüfungsordnungen nicht erlaubt ist. Es ist weit bekannt, dass es ein riesiges Qualitätsproblem bei Qualifikationsarbeiten und Abschlussarbeiten gibt. Die Hochschulen müssen mit diesen Problemen selbst fertig werden. Ihre Aufgabe ist hierbei die Qualitätssicherung. Doch bei Texten, welche von Ghostwritern verfasst wurden, sind die Hochschulen meistens machtlos.



Das liegt daran, dass die geschriebenen Arbeiten im fachlichen Bereich meistens nicht zu beanstanden sind. Die Prüfer müssen diese Arbeiten fachlich beurteilen und können meistens nicht erkennen, ob der Student seine Arbeit auch wirklich selber geschrieben hat oder nicht.



Namensnennung



In der Regel erscheint der Name des Ghostwriters weder auf dem Titel, noch auf dem Einband des Buches. Es kommt nur selten vor, dass beide Namen aufgeführt werden. Dies geschieht in der Regel nur, wenn es sich bei dem Ghostwriter um einen bekannten Journalisten handelt. Am häufigsten ist es, dass der Ghostwriter im Impressum oder in der Danksagung des Buches namentlich erwähnt wird. Seit noch nicht allzu langer Zeit besteht auch die Möglichkeit, den Ghostwriter als Ko-Autoren auf der Vorderseite des Buches zu erwähnen.



Rechtsfolgen



Sobald jemand einen Ghostwriter für Hochschularbeiten beschäftigt und eine eidesstattliche Erklärung abgibt, dass eine bestimmte Arbeit von ihm selbst und eigenständig ohne Hilfe geschrieben wurde, obwohl diese vom Ghostwriter verfasst wurde, macht er sich strafbar. Sobald auch der Ghostwriter diese Umstände kennt, hat er ebenfalls eine Straftat begangen. Der Autor darf das Werk eines fremden, beziehungsweise des Ghostwriters, nicht als sein eigenes ausgeben oder der Öffentlichkeit präsentieren. Auch Vereinbarungen mit dem Ghostwriter sind illegal.



Der deutsche Hochschulverband will ein Gesetz gegen akademisches Ghostwriting durchsetzen. Es soll einen neuen Straftatbestand geben: den des Wissenschaftsbetruges. Sobald eine Arbeit durch einen Ghostwriter verfasst worden und veröffentlicht worden ist, soll dies mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Bisher wurden alle Vorschläge für ein solches Gesetz abgelehnt, da vermutet wird, dass diese Geschäfte sozusagen auch unter der Hand weitergehen.



Zusammenfassend ist zu sagen, dass heutzutage immer mehr Menschen, vor allem Studenten Werke von Ghostwritern verfassen lassen. Ob es jemals ein Gesetz gegen Ghostwriting geben wird, steht noch in den Sternen, da man nicht oder nur schwer beweisen kann, ob ein Werk nun selbst geschrieben wurde oder nicht.