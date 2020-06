Du hast 46 Jahre der Schweizerischen Post die Treue gehalten. Davon warst du über 20 Jahre als Postellenleiterin in Dottikon tätig. Nun hast du am Freitag, 26. Juni 2020 deinen letzten Arbeitstag in Dottikon bevor du in deine wohlverdiente Pension gehst. Wir wünschen dir im neuen Lebensabschnitt viele schöne Momente und interessante Begegnungen. Vorallem viel Gesundheit. Deine Familie