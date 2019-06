Damenriege Wittnau

Anzahl Mitglieder: 45

Gründungsdatum: 1957

Was macht unseren Turnverein speziell?

In der Damenriege Wittnau sind wir rund 45 motivierte Turnerinnen. Unser unersetzbares Leiterteam trainiert uns in verschiedensten Disziplinen und macht uns so zu einer flexiblen und unkomplizierten Bande. Wir pflegen einen Zusammenhalt, auf welchen wir fest stolz sind. Mit dieser tollen Gruppendynamik haben wir schon diverse Anlässe auf die Beine gestellt und unsere Gäste auf unterschiedliche Weise kulinarisch verwöhnt. Manch einer denkt heute noch an den Gaumenschmaus von unserem letztjährigen WOK-Obe. Auch im 2020 findet dieser wieder statt. Wir haben ebenfalls einen grossen Unterhaltungswert. Dies nicht nur während einer Turnshow, sondern auch danach beim nächtlichen Aufräumen der Halle, wo geträllert und getanzt wird. In den späten Stunden nach einem turnerischen Anlass schwingen wir regelrecht unsere Tanzbeine, singen und feiern was das Zeug hält. Kurz und bündig, ehrlich, klar: Die Damenriege Wittnau ist wunderbar!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Neben den sportlichen Leistungen denken wir immer sehr gerne an die gemeinsamen Partynächte zurück. «Du hesch äs Lache wi nis no nie ha gseh…» Mehr müssen wir dazu nicht sagen…

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

…unser Bestes geben und die gemeinsame Zeit geniessen. In der Leichtathletik möchten wir unsere Bestleistungen abrufen können, im Team Aerobic und Schulstufenbarren wollen wir die Zuschauer zum Staunen bringen und sie begeistern.