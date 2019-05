Damenriege Sulz

Anzahl Mitglieder: 69

Gründungsdatum: 16.12.1964

Was macht unseren Turnverein speziell?

Unser Verein besteht aus knapp 35 jungen, motivierten Aktivturnerinnen, welche mit Leidenschaft dabei sind. Dank einem tollen Zusammenhalt, egal ob in den Trainings, auf dem Wettkampfplatz oder Privat, können wir immer wieder top Leistungen abrufen und schöne Erfolge zusammen feiern. Bei uns ist jede Turnerin willkommen, egal ob Leichtathletin, Geräte- oder Kunstturnerin – für jede turnbegeisterte Frau ist etwas dabei!

Das ist unsere schönste Erinnerung ans Eidgenössische Turnfest?

Jedes ETF ist speziell und bleibt in bester Erinnerung. So wird sicher auch Aarau ein riesen Spektakel.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Am ETF 2019 wollen wir einen souveränen Wettkampf zeigen und unser Bestes geben. Wir trainieren auf das Ziel hin, möglichst nahe an unsere Höchstpunktzahl zu kommen. Bei den diversen Disziplinen steht jeweils eine bestimmte Note als Ziel. Ebenfalls möchten wir unseren Fans zeigen, dass wir in den letzten Monaten viel Zeit und Schweiss investiert haben, um am Turnfest einen unfallfreien und souveränen Wettkampf zu absolvieren. Die Kameradschaft untereinander soll natürlich an solch einem Event nicht zu kurz kommen. So freuen wir uns auch auf den 4. Wettkampfteil und eine bombastische Party in Aarau!