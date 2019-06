Turnverein Reitnau

Anzahl Mitglieder: 150, aufgeteilt in acht Riegen

Gründungsdatum: Februar 1911

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der STV Reitnau zeichnet sich aus durch engagierte Mitglieder verschiedener Altersstufen. 2002 haben unser Turnverein und der Frauenturnverein zum STV Reitnau fusioniert. Dadurch wurde unser Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt. Wir sind seither eine Turnfamilie mit einem Vorstand. Das gute Vereinsklima schlägt sich im konstanten Mitgliederbestand nieder. Seit Jahren nimmt dieser leicht zu.

Zu unseren turnerischen Stärken zählen unter anderen die aktuellen Erfolge unseres Gym-Teams: Sieg Kreismeisterschaften Zofinger Kreisturnverband 2018, Sieg Aargauer Kantonalmeisterschaft 2018, vierter Rang Schweizer Meisterschaften 2018. Weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt sind zudem unsere jährlichen Turnshows, nicht zuletzt der perfekten Darbietungen und der aussergewöhnlichen Choreografie wegen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir …

In Aarau wollen wir mit möglichst vielen Riegen antreten, denn ein «Eidgenössisches» sozusagen vor unserer Haustüre kommt nicht so schnell wieder. Nebst unseren Aktiven, den Männern und Frauen nimmt als Novum an einem grossen Turnfest auch unsere Jugi-Geräteriege mit der Disziplin Bodenturnen teil. Wir trainieren überdurchschnittlich aufs ETF hin, denn wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern attraktive Darbietungen zeigen und dabei natürlich möglichst gute Noten erzielen. Dies gilt vor allem für unser Gym-Team, das seine Spitzenklassierungen vom Vorjahr bekräftigen will. Darüber hinaus bietet uns das «Eidgenössische» eine weitere Gelegenheit, unsere gute Kameradschaft im Verein, die uns sehr wichtig ist, zu pflegen. Selbstverständlich nehmen wir auch am grossen Festumzug am Samstag, 22. Juni, 10.30 Uhr, teil.

Unsere Turnzeiten am ETF:

Jugi-Geräteriege: Samstag, 15. Juni, 13.06 Uhr, Boden, Schachen Gerätezelt.

Aktive: Donnerstag, 20. Juni, 13.00 Uhr, Barren, Sporthalle Schachen; 14.12Uhr, Schulstufenbarren, Sporthalle Schachen; 15.18 Uhr, Pendelstafette 80 m, Wöschnau.

Gym-Team: 17.06 Uhr, Gymnastikbühne, Schachen.

Männer/Frauen: Samstag, 22. Juni, 13.18 Uhr, Fuss-Ball-Korb/Ball-Kreuz, Rohr;

15.18 Uhr, Unihockey im Team/8er-Ball, Rohr; 16.24 Uhr Moosgummiring/Intercross, Rohr.

(rod)