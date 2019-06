Turnverein Gränichen STV

Anzahl Mitglieder: 445

Gründungsdatum: 1889

Was macht unseren Turnverein speziell?

Unser Verein bietet eine grosse Vielfältigkeit an sportlichem Angebot für Gross und Klein. Neben den unterschiedlichen Sparten im Geräteturnen, finden auch Ballsportler im Handball und Volleyball einen Platz. Die Leichtathleten trainieren so viel wie möglich auf unseren Aussenplätzen und die Team Aerobic und Fitness Cracks lassen mit ihrer Power die Hallenwände erzittern. Mit viel Einsatz geht es auch bei unseren Gym-Ladies und den Männern Senioren zu und her. Besonders Freude bereiten uns die unzähligen Kinder- und Jugendriegen, welche immer mit viel Freude bei der Sache sind. Unser Verein versucht sich stets weiter zu entwickeln. Wir sind viel gemeinsam unterwegs und möchten wo immer möglich die Geselligkeit in unserer Turnfamilie hochleben lassen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Schöne Erinnerungen gibt es viele an einem Eidgenössischen Turnfest, v.a. auch persönliche Highlights jedes einzelnen. Was aber für alle immer wieder in Erinnerung bleibt, sind die Dimensionen dieses Festes. Es ist unfassbar, welche Menschenmassen das Eidgenössische Turnfest bewegen kann. Wenn man mit dem gesamten Verein hinter der Fahne und den Turnhörnern auf das Gelände marschiert und den tausenden von Teilnehmern und Zuschauern entgegenblickt, ist das ein unbeschreiblicher Hühnerhaut-Moment. Man ist stolz Teil dieser Gemeinschaft und dieses Events zu sein.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...den Heimvorteil nutzen und auf den Punkt bereit sein. Wir haben uns nicht nur sportliche Ziele gesetzt sondern uns vorgenommen das Eidgenössische Turnfest so richtig zelebrierten zu wollen. Es soll der ganze Verein teilhaben und unsere Turnenden unterstützen. Alle sind herzliche eingeladen diesen Grossanlass in der Vereinsfamilie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.