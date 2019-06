STV Küttigen

Anzahl Mitglieder: 161

Gründungsdatum: 11. März 2005

Was macht unseren Turnverein speziell?

Beim STV Küttigen ist jeder ganz unabhängig von seinem Alter oder Talent herzlich willkommen. Während unsere jüngsten Turnerinnen und Turnern vom Muki-/Vaki-Turnen noch im Spielgruppenalter sind, wird unsere älteste Turnerin dieses Jahr ihren 89. Geburtstag feiern. Wir trainieren wöchentlich in ganz verschiedenen Sparten, wie z.B. Vereinsgeräteturnen, Volleyball und Aerobic, wobei wir aber jedes Jahr im Juni alle gemeinsam an ein Turnfest gehen. Dort feiern sich dann die Sparten alle gegenseitig bei ihren Disziplinen an und stossen im Anschluss gemeinsam auf ihre Erfolge an. Natürlich treffen wir uns auch während dem Jahr regelmässig zu geselligen Anlässen, welche für unsere Turner mindestens einen genau so hohen Stellenwert haben, wie die Zeit, welche wir beim gemeinsamen Turnen in der Halle verbringen. Nun freuen wir uns darauf, am Eidgenössischen Turnfest in Aarau allen zu zeigen was wir in den letzten Monaten geübt haben!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Unsere ältesten Turnerinnen waren bereits beim letzten Eidgenössischen Turnfest in Aarau, das im Jahr 1972 stattfand, mit dabei. Anders als heute wurden die Wettkämpfe der Frauen und Männer noch getrennt an verschiedenen Wochenenden durchgeführt. Damals durften die regionalen Vereine im Gegensatz zu heute auch keine Vereinswettkämpfe bestreiten, da alle als Helfer eingeteilt wurden. Dennoch konnten unsere Turnerinnen im Schachen ihre lange eingeübten «Allgemeinen Übungen» vortragen. Leider hatten sie aber kein Glück mit dem Wetter und es regnete das ganze Wochenende aus Kübeln. Der ganze Schachen war so matschig, dass sämtliche Gummistiefel in allen Aarauer Schuhgeschäften ausverkauft waren. Nichtsdestotrotz war das eidgenössische Turnfest in der Heimat für unsere Turnerinnen ein ganz besonderes und unvergessliches Erlebnis. Besonders in Erinnerung blieb ihnen auch die Samstagabend-Show mit Pepe Lienhard in der damals neu erstellten Sporthalle Schachen. Nun hoffen wir auf ein genauso unvergessliches, aber weniger regnerisches, eidgenössisches Turnfest 2019.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...unseren Heimvorteil nutzen! Da wir alle in Gehdistanz zum Festgelände wohnen, wollen wir alle von der Möglichkeit, in diesem Jahr ein besonders intensives Eidgenössisches Turnfest zu erleben, profitieren. Mit unserem Trainer, einer nigelnagelneuen Vereinstasche, sowie einem Vereinshut und einer Vereinssonnenbrille, die wie extra fürs Eidgenössische Turnfest angeschafft haben, wollen wir in der Menge auffallen und auch sicherstellen, das wir uns gegenseitig, und vor allem unsere über 100 Jugikinder, die auch ganz motiviert am Turnfest teilnehmen, nicht verlieren. Das Eidgenössische Turnfest in Aarau wird für uns das Highlight des Jahres und wir wollen es vor allem in allen Zügen geniessen. Durch den Heimvorteil erwarten wir in diesem Jahr auch viele Fans, welche uns bei unseren Wettkämpfen unterstützen und anschliessend mit uns feiern! Wir freuen uns aber auch darauf, Turner und Turnerinnen aus der ganzen Schweiz bei uns im Aargau willkommen zu heissen und mit ihnen ein super Turnfest zu erleben!