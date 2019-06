Frauenturnverein Endingen

Anzahl Mitglieder: 19

Gründungsdatum: 26. Januar 1978

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein kleiner Verein mit 19 Mitgliedern mit den Jahrgängen 1942 bis 1976.

Bei Anlässen sind wir darauf angewiesen, dass alle am gleichen Strick ziehen. Auch privat pflegen wir untereinander ein gutes Verhältnis. Im Weiteren besteht auch mit den anderen turnenden Vereinen ein freundschaftlicher Kontakt.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da wir in dieser Zusammensetzung noch nie an einem ETF waren, freuen wir uns umso mehr! Einige Turnerinnen besuchen zum ersten Mal ein grosses Turnfest, für andere wird es das letzte in dieser Art sein.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…..

Als Mannschaft einen guten und fairen Wettkampf absolvieren und anschliessend ein paar fröhliche und lustige Stunden mit gleichgesinnten verbringen.