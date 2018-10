Der Kapitän lädt ein zum musikalischen Galadinner auf dem Kreuzfahrtschiff

Mit dem Einchecken der letzten Passagiere legt sich langsam die Hektik und das Schiff sticht in See. Ein Konzert der etwas anderen Art beginnt, in dem das Publikum im Mittelpunkt steht und einen Abend lang musikalisch und kulinarisch verwöhnt wird. Als Gast kommen Sie in den Genuss eines viergängigen Menüs, das umrahmt wird von gesanglichen Leckerbissen.

Lassen Sie sich überraschen! Denn wie auf hoher See kommt es auch beim «Käptn’s Dinner» immer wieder zu unerwarteten Turbulenzen, welche das Publikum mitreissen und in Atem halten.

Für dieses abendfüllende Projekt haben sich drei Chöre zusammengeschlossen: die Friday Night Singers mit Verstärkung der Projektsängerinnen und Sängern, der Jugendchor und der Männerchor Gipf-Oberfrick. Unter der Leitung von Marcel Hasler und mit der musikalischen Unterstützung einer sechs Mann starken Live-Band ist ein generationenübergreifender Anlass entstanden, der Alt und Jung begeistern wird.

Wir freuen uns euch alle an Bord zubegrüssen.

Am 2. und 3. November 2018 in der

Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick, um 19.00 Uhr

Türöffnung 18.30 Uhr

Tickets unter www.eventfrog.ch/kaeptnsdinner, per Telefon: 062 871 47 81 oder per E-Mail: info-KaeptnsDinner@gmx.ch