Winterzauber im Europapark mit der TCS Regionalgruppe Balsthal

Am Samstag 7.12.19 trafen sich die reiselustigen von der TCS Regionalgruppe Balsthal, um wieder einmal zu einen Tagesausflug aufzubrechen.

Mit zwei Reisebussen wurde die Gruppe dieses Mal in unser Nachbarland Deutschland, zum Weihnachtsmarkt im Europapark in Rust geführt.

Beim Park angekommen wurden die Eintritte verteilt und alle konnten sich einen Tag vergnügen wie sie wollten. Es gab viel zu sehen und auch für nicht Achterbahnenthusiasten wurde viel geboten.

Rund 2.500 Tannenbäume aus der Region Rust säumen mit 10.000 glitzernden Christbaumkugeln die Wege. Zwei Weihnachtsmärkte (einen Traditionellen und einen Mittelalterlichen) luden mit duftendem Glühwein und gebrannten Mandeln zum besinnlichen Verweilen ein. Eine begehbare Tiefkühlkammer mit riesen Eisskulpturen, Millionen strahlender Lämpchen, märchenhafte 3D-Projektionen, einen Zirkus, 6.000 Lichterketten und zahlreiche gemütliche Lagerfeuer sorgten für magische Momente.

So ging der Tag rasch vorbei und die Fahrt nach Hause stand wieder an. Mit vielen Eindrücken und in Weihnachtsstimmung wurde die Gruppe wieder an den Einsteigeort zurück gebracht.