Schon bei der Besammlung am gewohnten Treffpunkt im Bahnhof wussten wir, dass wir uns für die Winterwanderung im Saanenland den schönsten Tag der Woche ausgesucht hatten. So zeigten sich uns die Berner Alpen schon bei der Fahrt nach Saanenmöser von der allerschönsten Seite. Nach der Begrüssung durch unseren Wanderleiter Hansruedi Hofer und dem obligaten Startkaffee in einer heimeligen Bar begann unsere Wanderung bei strahlendem Sonnenschein auf dem bestens präparierten Winterwanderweg. Links tummelten sich die Kinder auf dem Übungshang, daneben verlief die Langlaufloipe auf ebenem Gelände. Nach kurzer Zeit bogen wir links ab und es ging bergauf, aber nicht allzu lange. Bald erreichten wir Forststrasse unterhalb des Hornbergs, welche mal auf freiem Gelände, mal durch den verschneiten Bergwald führte. Uns boten sich wunderschöne Ausblicke auf das Saanenland und die umliegende Bergwelt. Der Schnee knirschte unter den Schuhen. Beim Überkreuzen der Skipisten war allerdings Vorsicht geboten. So langsam wurde es wärmer und manch eines entledigte sich der Jacke. Beim Schlittmoos nahmen wir den Weg hinunter nach Schönried, denn so langsam meldete sich der Hunger. Das Dorf liegt eingebettet zwischen dem Hausberg Horneggli und dem Rellerli. Frisch gestärkt nach einem feinen Mittagessen machten wir uns wieder auf den Weg, verweilten hie und da kurz, um die rasanten Skiabfahrten zu bestaunen. Der Schnee wurde immer sulziger und das Wandern ein bisschen anstrengender. Wir kamen oberhalb von Gruben vorbei und hatten nun eine prächtige Sicht auf die Videmanette, auf Les Diablerets und das Wildhorn. Unter uns breitete sich Saanen aus, welches als historisches Herz des Saanenlandes gilt. Das Dorf mit seinen heimeligen Chalets aus dem 15. - 18. Jahrhundert gehört zum Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz. Das Holzchalet verkörpert den charakteristischen Baustil der ganzen Region. Auf diesem letzten Teil der Wanderung befanden wir uns immer wieder in der Nähe der Bahngeleise der MOB. Unser Ziel kam in Sicht, das Chaletdorf Gstaad und dessen Wahrzeichen: Das Gstaad Palace mit seinen vier markanten Türmen. Nun gings hinunter in den Nobelkurort mit seiner charmanten, aber teuren Flaniermeile. Wir erlebten einen herrlichen Tag im Berner Oberland und machten uns nach dem Schlusskaffee glücklich und zufrieden wieder auf den Heimweg (mva)