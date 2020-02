Winterturnfahrt 2020 des Männerturnvereins Zuchwil

Ein wunderbarer Wintermorgen dämmerte, als sich 14 unentwegte Kameraden auf dem Sulzerparkplatz in Zuchwil einfanden. Unser bewährter Wanderleiter Walter Hug hatte zur Winterturnfahrt eingeladen. Zuerst folgten wir dem Lauf der Aare Richtung Sportzentrum und Kebag. Dort wurden wir von Otto Weder, der als KEBAG-Besucherführer tätig ist, umfassend über Entwicklung und Ausbau der Anlage informiert. Der Emme nach gings weiter Richtung Derendingen. Im Restaurant Widder erwarteten uns ein feines Zmorgebuffet an weissgedeckten Tischen. Wir wurden toll empfangen und bestens verköstigt. Die Adresse ist in unsere Agenda aufgenommen.

Weitere sechs Kameraden sassen bereits an den Tischen. Das Alter hatte sie zu leichteren Variante des Autotansportes verführt. In angeregtem Gespräch vergingen rasch zwei Stunden und anschliessend nahmen die meisten den Rückweg wieder unter die Füsse.

Hans-Hugo Rellstab, Aktuar