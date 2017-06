Wenn am 1. Juli das Quartierfest auf dem Spielplatz Tannenweg und dem angrenzenden Fichtenweg abgeht, zeigt sich die Weststadt einmal mehr in ihrer bunten und charakteristischen Vielfalt. Zu geniessen gibt es kulinarische Köstlichkeiten und ein grossartiges Bühnenprogramm mit dem Kinderchor Brühl und dem Zirkus Brühletty, der kurdischen Tanzgruppe Agîre Welat, mit Alphornklängen sowie trendiger Musik von der Jugendband DEET und vom Trio Jazz for Friends. Neben der Bühne bieten Fallschirmspiele, Sinnesparcours, Bastelaktivitäten, ein Quartier-Wettbewerb, der Markt mit Kunsthandwerk und Informationen zum Quartierleben sowie die Disco am späteren Abend viel Abwechslung für junge, junggebliebene und ältere Gäste.

Auch in diesem Jahr sind es zahlreiche engagierte Quartierbewohnende, die mit Freude und Elan das Programm für das Weststadt Quartierfest gestalteten und mit Unterstützung von der Quartierarbeit Solothurn, dem Weststadt Quartierverein und dem Verein Quartierspielplätze Solothurn organisierten.

Alle - und selbstverständlich auch Gäste aus der weiteren Umgebung - sind herzlich willkommen!

Weststadt Quartierfest:

Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr, Bühnenprogramm ab 17 Uhr.

Auf dem Spielplatz Tannenweg und am Fichtenweg



Weitere Infos: www.altesspital.ch / quartierarbeit@altesspital.ch