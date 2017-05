Zentrale Themen der Mitgliederversammlung der Aargauischen Evangelischen Frauenhilfe waren die Statutenanpassungen und die Bewilligung der Mitglieder an den Vorstand, Gespräche mit der Schuldenberatung Aargau - Solothurn für eine Zusammenarbeit anzugehen. Dem Anliegen des Vorstands wurde schliesslich stattgegeben.

Hatte man vor einem Jahr den Verkauf der Liegenschaft Obstgarten an die Heilsarmee vor die Mitglieder gebracht, standen nun dadurch bedingte Statutenänderungen an, die vorwiegend redaktioneller Art waren. Nach aktiven Diskussionen und einigen Änderungswünschen wurde den neuen Statuten einstimmig zugestimmt. Man scheint sich mittlerweile darüber zu freuen, dass das Fortbestehen des Obstgartens als soziale Institution durch den Verkauf vor einer zukunftsorientierten Entwicklung steht. Nun nämlich kann die Heilsarmee die Institution auch räumlich modernisieren.

Synergien könnten genutzt werden

Seit ein paar Monaten arbeiten Vorstandsmitglieder der Aargauischen Evangelischen Frauenhilfe und der Schuldenberatung Aargau - Solothurn an einem Konzept für enge Zusammenarbeit. Während die Frauenhilfe eine Budgetberatung und eine professionelle Sozialberatungsstelle für Frauen jeden Alters und jeder Konfession oder Nationalität betreibt, ist die Schuldenberatung Aargau – Solothurn in der Schuldenprävention und Schuldensanierung aktiv und bietet, nebst Beratungen und Weiterbildungen und Workshops für Jung und Älter, auch Unterrichtsmodule für Schulklassen an. Gerade die junge Generation gerät nämlich im Zeitalter des Plastikgeldes allzu leicht in die Schuldenfalle. «Man könnte Synergien nutzen und die Angebote koordinieren», erklärte der Vorstand den Mitgliedern. Schliesslich macht es wenig Sinn, dass im Raum Aarau mehrere Institutionen (fast) dasselbe anbieten. Von grosser Bedeutung ist für die Evangelische Frauenhilfe aber auch, dass die jetzigen Angebote eine langfristige Zukunft haben, sollte der Verein einmal nicht mehr bestehen, denn die Mitgliederliste wird immer kürzer, der Verein droht mehr und mehr zu veralten und die Güter fliessen nicht mehr so reichlich wie bisher.

Zusammenarbeitsmöglichkeiten prüfen

Aus dem Vorstand verabschiedete sich Franziska Zehnder, die dem Verein in den letzten Jahren ihren Stempel aufzudrücken vermochte. Den erfolgreichen Obstgartenverkauf hat besonders sie vorangetrieben. Neu wurde Ursa Dietiker in den Vorstand gewählt und wird ab sofort auch als Vizepräsidentin amten. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt, doch streckt man weiterhin die Fühler nach weiteren Mitstreiterinnen aus. Die Mitglieder schienen die Anliegen des Vorstandes jedenfalls zu verstehen und erteilten ihm nach längeren Diskussionen die Kompetenz, Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit der Schuldenberatung vorzubereiten. Im Herbst kommen die Resultate und Vorschläge der Abklärungen dann vor die ausserordentliche Mitgliederversammlung. Wird einer Zusammenarbeit und den Details darum herum dann zugestimmt, gehen die Beratungsstellen der Aargauischen Evangelischen Frauenhilfe und der Schuldenberatung Aargau – Solothurn ab dem 1. Januar 2018 gemeinsam weiter.