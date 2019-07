Wie war ich traurig, als ein mir nahestehender Mensch vor kurzer Zeit gestorben ist. Mit meinen verflossenen Tränen machte ich dem Rheinfall Konkurrenz. Nun, da einige Zeit vergangen ist, geht es mir deutlich besser. Natürlich bin ich immer noch traurig und weine auch noch, aber die Hoffnung, dass es diesem Menschen nun besser geht, er schmerzfrei und ohne Atembeschwerden sein Seelen-Dasein geniessen kann, hilft mir über den Verlust und tröstet mich.

Was in dieser Zeit, seit seinem Tod, geschehen ist, macht mich sprachlos und unendlich glücklich. Es scheint so, als ob der Verstorbene, von dort aus, wo er ist, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat um neue Spielregeln für mein irdisches Dasein zu statuieren. So ein einfacher Mensch, wie er auf Erden war, so einflussreich muss er jetzt an seinem neuen Zuhause sein! Unfassbar! Ich erhalte Worte des Trostes, Zeichen der Zuneigung von Leuten, von denen ich das nie erwartet hätte. Es öffnen sich Türen, die ich allein nie aufgebracht hätte!

Wunderschöne, emotionale Erlebnisse, die ich erfahren durfte! Eins weiss ich: Der Verstorbene ist mein Schutzenge! Danke!

Wörterdieb