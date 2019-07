Vor 1 Woche ist mein Vater nach mehrjähriger Krankheit an einem Herzversagen verstorben. Ich war sehr traurig und machte mit meinen verflossenen Tränen dem Rheinfall Konkurrenz. Nun, da einige Tage vergangen sind, geht es mir deutlich besser. Natürlich bin ich immer noch traurig und weine auch noch, aber die Hoffnung, dass es meinem Vater nun besser geht, er schmerzfrei und ohne Atembeschwerden sein Seelen-Dasein geniessen kann, hilft mir über den Verlust und tröstet mich.

Was in dieser Woche, seit seinem Tod, geschehen ist, macht mich sprachlos und unendlich glüclich. Es scheint so, als ob mein Vater, von dort aus, wo er ist, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat um neue Spielregeln für mein irdisches Dasein zu statuieren. So ein einfacher Mann, wie er auf Erden war, so einflussreich muss er jetzt an seinem Ort sein! Unfassbar! Ich erzähle Dir ein, zwei Beispiele von den letzten Tagen: Ein mir sehr, sehr nahestehender Mensch, der mich fast 10 Jahre aus seinem Leben verstiess, hat mir endlich ein Lebenszeichen geschickt. Es waren nur ein paar Worte, ohne Anrede, ohne Emotionen, aber es war eine Nachricht! Das hat mich fast vom Bürostuhl gehauen, als ich die Nachricht erhielt. Ich hoffe, es war nicht die Letzte sondern der zarte Anfang eines Neubeginns unserer Beziehung.

Einen Tag später werde ich von einer Frau in Ihrem Leben herzlich willkommen geheissen, die bis anhin nicht mal meinen Namen aussprechen konnte ohne Ausschläge zu bekommen. Ich nehme diese Einladung gerne an und freue mich auf das gemeinsame Kennenlernen.

Wunderschöne, emotionale Erlebnisse, die ich erfahren durfte! Eins weiss ich: mein Vater ist mein Schutzenge! Danke!

