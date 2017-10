Am Freitag 29. September bestiegen 107 Senioren/-Innen bei Sonnenschein und angenehmer Reisetemperatur zwei Reisecars des Carunternehmens Papis. Das Ziel war wie immer eine Überraschung. Doch je näher der Reisetag rückte wurde auf raffinierte Art und Weise versucht, mir etwas zu entlocken.Punkt 9 Uhr konnten wir wie verabredet starten, denn Senioren wissen noch was „pünktlich“ heisst! Die Fahrt führte uns zuerst Richtung Hauptstadt wo unsere Landesregierung tagt. Doch heute wollten wir die Politiker in Ruhe arbeiten lassen und unsere Reisegäste sollten den Luxus des Ruhestands geniessen können. Deshalb schwenkten unsere Chauffeure Richtung Freiburg ins Gantrischgebiet ab. Eine wunderschöne Landschaft offenbarte sich auf dem Weg von Düdingen auf den Gurnigel. Wir konnten geniessen, während die Chauffeure auf der doch eher schmalen Bergstrasse des öfteren gefordert waren und auch der Reisebus oft schwer „schnaubte“. Ist die Passhöhe geschafft, befindet man sich bereits wieder im Kanton Bern. Nach einem kurzen Stück talwärts erreichten wir Gurnigelbad (1155m.ü.M.), welches zur Gemeinde Riggisberg gehört. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Gurnigelbad eines der grössten und bekanntesten Grandhotels der Schweiz und beliebt für Kuraufenthalte. Auch wenn es drei Quellen mit stark schwefel- und eisenhaltigem Wasser gibt, welches heilend wirken soll, bevorzugten wir zum Mittagessen ein, zwei oder mehr Gläschen Wein, was ebenfalls gut fürs Wohlbefinden sein soll. Schon bald hiess es wieder einsteigen und die Reise führte uns nach Gürbetal, Krauchtal und weiter nach Wynigen in den Landgasthof zur Linde.Reisen, miteinander diskutieren und vor allem „au es bizeli luschtig ha“ gibt halt Durst.Alle wieder an Bord ging es bereits wieder Richtung Mägenwil und ein geselliger, abwechslungsreicher Tag neigte sich dem Ende zu. Herzlichen Dank an die beiden Samariterinnen die unsere illustre Reisegesellschaft auch dieses Jahr begleitet haben und im Notfall helfend zur Seite stehen könnten. Liebe Senioren/-Innen es war ein Mal mehr ein wunderbarer Tag mit euch! Händs guet, bliebed gsund, bis zum nöchschte mol.

Marlène Fehlmann

Gemeinderätin