Bei angenehmen Bedingungen fand am 24. August der Sommer-Kultur-Event der Merz AG Bauunternehmung aus Küttigen statt. Die Gäste haben sich an diesem Sommerabend im schönen Erlinsbach eingefunden um sich vom örtlichen Theaterverein auf seiner idyllischen Freiluftbühne in den Bann ziehen zu lassen.

Nach dem Empfangsapéro durfte Felix Strasser, Inhaber und Geschäftsführer, bei seiner Begrüssungsrede rund 130 Gäste und Kunden willkommen heissen.

Im grosszügigen Zelt wurden die Besucher an festlich gedeckten Bankett-Tischen auch kulinarisch verwöhnt. Bereits beim Essen herrschte eine gelöste Stimmung und die Vorfreude auf die anschliessende Vorstellung stieg. Viele Gespräche rund um bautechnische Erfahrungen, projektspezifische Informationen aber auch um die anschliessende Vorstellung wurden geführt.

Nach dem reichhaltigen Menü nahmen die Gäste Ihre Plätze auf der Zuschauertribüne ein, inmitten der ländlichen Kulisse und wunderschön inszenierten Naturbühne des Theatervereins.

Die Theatergruppe spielte einen Krimi nach dem Roman „Die Schattmattbauern“ von Carl Albert Loosli, welcher von wahren Abgründen an Intrigen, Neid, Bosheit, Verletztheit und verschmähter Liebe handelt.

Die Schauspieler, alles Laien aus der Region, waren in Hochform und spielten sich in die Herzen der Zuschauer.

Die gekonnte Aufführung eines anspruchsvollen Stückes, in der Theaterfassung von Marcel Reber und unter der Regie von Ernst Wyss, wurde denn auch mit kräftigem Applaus belohnt.

Beim anschliessenden Schlummertrunk waren sich alle Anwesenden einig: die Merz AG Bauunternehmung beherrscht nicht nur ihr Handwerk auf dem Bau – sie überzeugen ebenso als charmante Gastgeber und gestalten ein tolles Programm zu einem rundum gelungenen Sommer-Event.

Architekten, Planer, Immobilienfachleute, Gemeindevertreter, Vorsteher von Bauämtern… und eine bunte Gruppe von Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Unternehmung sind an diesem Augustabend kulturell sowie kulinarisch voll auf ihre Kosten gekommen.