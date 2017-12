Für den Fall, dass die weisse Weihnacht dieses Jahr grün ausfällt, haben die Kinder auf dem Werkspielplatz in Biberist vorgesorgt. Bereits am Mittwoch, 13. Dezember 2017 bastelten rund 45 Kinder einen wetterresistenten Schneemann. Dazu wurden leere PET-Flaschen bemalt, mit Mütze und Schal ausgestattet und verziert. LED-Lichterketten im Innern der Schneemänner sorgen nun für eine winterliche Stimmung in den Biberister Wohnzimmern.



Mit diesem Anlass endet das Spiel- und Basteljahr 2017. Die Betreuerinnen und Betreuer des Werkspielplatzes danken allen Kindern und Begleitern für die rege Teilnahme an den verschiedenen Aktivitäten. Wir wünschen allen frohe, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenso freuen wir uns auch in der nächsten Saison auf eure Begeisterung am Werken.