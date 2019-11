Weininger mit hohen Turnchargen

Marina Jenni und Willi Hodel im ZTV

In der Oberglatter Chliriethalle fand am Samstag die Delegierten-versammlung des Zürcher Turnverbandes statt. Präsident Frank Günthardt (Ossingen) konnte 500 Delegierte willkommen heissen. Der Zürcher Turnverband (ZTV) ist mit seinen über 59'000 Mitgliedern der grösste kantonale Sportverband der Schweiz. Der ZTV ist in die drei Kreisverbände Glatt-Limmattal und Zürich, GLZ (149 Vereine), Winterthur, WTU (128) und Albis/Zürcher Oberland, AZO, (112) aufgeteilt.

Marina Jenni technische Leiterin im GLZ

Im GLZ ist die Weiningerin Marina Jenni technische Leiterin über 22'000 Mitglieder und hat somit ein grosses Pensum zu erfüllen.

Willi Hodel, Spitzensportverantwortlicher

Der Spitzensport wird in den regionalen Leistungszentren Kunstturnen Frauen in Rüti,Kunstturnen Männer in Rümlang, Rhythmische Gymnastik in Uster und Trampolin in Rüti betrieben. Verantwortlich für all diese Zentren ist der Weininger Willi Hodel.

Zum Ehrenmitglied des ZTV wurde unter anderen Regierungsrat Mario Fehr ernannt. 2020 findet im Embrachertal das grösste Zürcher Turnfest statt.

Max Bürgis