Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet auch in diesem Jahr am Freitag vor dem ersten Advent, am 30.November, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr statt. Die Weihnachtsbeleuchtung sowie ein Rahmenprogramm mit musikalischen Beiträge und Unterhaltung ergeben eine einmalige Ambience in der Bahnhofstrasse und bei der reformierten Kirche. Ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt wird aber erst durch die vielen Marktfahrer gestaltet: Wir erwarten Verkaufsstände mit Geschenkartikeln, Weihnachtsdekorationen, Bastelarbeiten, Guezli, musikalische Darbietungen, Verpflegungsstände, Kerzenziehen und vieles mehr.

Wir haben noch ein paar wenige Standplätze und Mietstände frei. Wenn Sie ein weihnachtliches Angebot feilhalten möchten (keine Verpflegungsstände) bewerben Sie sich bitte an unserer Adresse: OK Weihnachtsmarkt, Markus Nigg, Postfach 177, 5300 Turgi - eMail Markt@niggnet.ch

Anmeldeschluss ist der 10. November.