Am Sonntag, 9. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier im Rössli in Eiken statt. Lotto spielen, sehr fein essen, fröhlich zusammen sitzen, sich austauschen, einer Weihnachtsgeschichte lauschen – einfach den Tag geniessen. 22 Personen nahmen teil und fast jeder hat bei den 3 Durchgängen im Lotto etwas gewonnen, gab es doch in den ersten beiden Runden je 10 Preise und im dritten Durchgang beim Super-Lotte einen grossen Früchtekorb. Die Wenigen, die kein Glück hatten erhielten einen kleinen, feinen Trostpreis und so musste am Schluss niemand mit leeren Händen nachhause gehen. Wir danken allen Teilnehmenden herzlich für ihr Kommen und dem Restaurant Rössli in Eiken für die Gastfreundschaft, die unsere Procap Sektion immer wieder erfahren darf. Mit den Weihnachtslieder „o du fröhliche“ und „stille Nacht, heilige Nacht“ fand der Anlass einen gelungenen Abschluss.