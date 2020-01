Weihnachtsfeier mit fröhlichen Aufführungen im Kinderheim Kölliken

Jedes Jahr versammeln sich in der Vorweihnachtszeit die Kinder, Mitarbeiter und Gäste des Kinderheims Brugg. In einem Saal kommen die Mitglieder des Kinderheims mit den Jugendlichen aus Wohngruppen und Tagessonderschulen zusammen, um in einem weihnachtlich dekorierten Festsaal das Weihnachtsfest zu feiern.



Im Laufe des Abends fanden Aufführungen in Form von Tanzshows, Sketches und Theaterinszenierungen von allen drei Einrichtungen statt. Die Aufführungen, bei denen der Tele-Saturn Film den Abschluss war, sorgten für Zufriedenheit. Dieses Jahr führte Ursina Lüscher von der Wohngruppe Merkur durch den Abend.



Nachdem der Schulleiter sich bedankt hat, nahmen die Kinder und Jugendliche am Tisch Platz und aßen Raclette. Der Mehrzwecksaal des Kinderheims wurde gestern Nachmittag feierlich geschmückt und pünktlich versammelten sich die Kinder, Jugendlichen, Mitarbeitenden und Vertreter des Stiftungsrates zur alljährlichen Weihnachtsfeier.

Durch das bunte Programm führte Frau Meier, Bereichsleiterin Wohnen und nicht nur sie war überwältigt von den abwechslungsreichen Darbietungen und ideenreichen Aufführungen. Unter anderem trug eine Schülerin ihren Lieblingssong a capella vor, sogar Therapiehunde kamen zum Einsatz und die drei Könige waren im Kinderheim ganz modern unterwegs. Es wurde gesungen und getanzt, sodass die Zuschauer fast nicht ruhig auf ihren Stühlen sitzen bleiben konnten.

Nach dem kurzen Rückblick des Gesamtleiters, Rolf von Moos verpflegten sich die 185 Personen mit Raclette und Salaten und mit der Übergabe der Geschenke, viele gebrauchte Dinge waren dabei, auf den Wohngruppen wurde der Weihnachtsabend abgerundet. Das Kinderheim ist über Weihnachten und Neujahr geöffnet und bietet den Kindern und Jugendlichen auch während dieser Zeit ein zu Hause. Selbstverständlich gibt es am Heilig Abend ein Spezialprogramm und auch das neue Jahr wird gebührend begrüsst.