Am vergangenen Freitag begrüsste André Schaad die anwesenden Mitglieder zur ersten Parteiversammlung der im letzten Jahr neu gegründeten Mitgliederpartei. Er erläuterte, dass mit dem Wechsel zur Mitgliederpartei die Rechtsform nun klar definiert sei und neu ein Verein unter dem Namen «FDP.Die Liberalen Balsthal» mit Sitz in Balsthal bestehe.

Im Jahresbericht blickte der abtretende Präsident auf die erfolgreichen Wahlen im letzten Jahr zurück. Die «FDP.Die Liberalen Balsthal» konnte mit einem Wähleranteil von rund 33 Prozent klar die wählerstärkste Partei in Balsthal bleiben und ihre drei Sitze im Gemeinderat halten. Dies sei darauf zurückzuführen, dass man der Wählerschaft eine sehr gute Liste präsentieren konnte und ein intensiver Wahlkampf geführt worden ist. Aufgrund des guten Resultats sei der Verlust, welcher die Rechnung 2017 aufgrund der Wahlkampfausgaben aufweist, gut zu verkraften. Die anwesenden Mitglieder stimmten dem Jahresbericht des Präsidenten und der Rechnung einstimmig zu.

André Schaad teilte mit, dass sich Boris Niemetz nach vielen Jahren als Kassier der Ortspartei dazu entschieden hat, sein Amt abzugeben. Als neuer Kassier stellt sich Cédric Oppliger zur Verfügung. Schaad verkündete, dass nach bald zehn Jahren als Präsident auch für ihn die Zeit gekommen sei, sein Amt zu übergeben. Er freue sich sehr, dass sich ein aktiver Gemeinderat in der Person von Freddy Kreuchi als neuer Präsident der Ortspartei zur Verfügung stellt. Der Vorstand setzt sich neu aus Freddy Kreuchi (Präsident), Jörg Ruf (Vize-Präsident), Cédric Oppliger (Kassier), Enzo Cessotto, Fabian Spring und Rolf Zysset zusammen. Der Posten des Aktuars konnte trotz den Bemühungen von André Schaad nicht neu besetzt werden. Die Parteiversammlung wählte den neu besetzten Vorstand mit einem grossen Applaus.

Freddy Kreuchi (27, Bauingenieur) ist Mitglied des Gemeinderats Balsthal und leitet dort das Ressort Planung. Daneben ist er Präsident der Jugendarbeit Thal, Mitglied des Vorstands des Naturparks Thal, Mitglied der Ortsplanungskommission, Delegierter der Kreisschule Thal und der Sozialregion Thal-Gäu sowie Ersatzmitglied im Wahlbüro. Kreuchi freut sich sehr auf die bevorstehende Aufgabe und teilt mit, dass eines der Ziele sicherlich der Sitzerhalt an den Gemeinderatswahlen in drei Jahren sein wird. Zudem steht Balsthal in den nächsten Jahren vor grossen Aufgaben wie beispielsweise der Realisierung der Verkehrsanbindung Thal. Diese sei nicht nur für die Entwicklung von Balsthal, sondern für die ganze Region von zentraler Bedeutung. Ohne die Verkehrsanbindung Thal wird die Abwanderung der Jungen aus dem Thal weiter zunehmen und die Attraktivität der Gemeinde massiv leiden. Zudem sei es wichtig, dass man in den nächsten Jahren mehr Junge für die Politik in Balsthal begeistern könne, da diese die Zukunft für die Gemeinde darstellen. Die «FDP.Die Liberalen Balsthal» werde aktiv bei der Bewältigung dieser grossen Aufgaben mithelfen, so Kreuchi.