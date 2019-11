Wanderungen der Wanderfreunde Würenlos 2. Jahreshälfte 2019

Donnerstag, 18. Juli 2019: Chänzelitour 2 Bei angenehmem Wanderwetter trafen sich 20 Teilnehmer/Innen am Bahnhofplatz in Baden. Nach dem Besuch der Villa Langmatt zum „Martinsberg-Chänzeli“ das herrliche Panorama über die Stadt Baden entschädigte anschliessend führte der ebene Weg durch den schattenspendenden „Österliwald“. Über die Ruine Stein und die Niklaus-Stiege erreichten wir die Gartenwirtschaft vor dem Rest. Schwyzerhüsli. Eine zufriedene Wanderschar genoss die von unbekannter Seite gespendete Erfrischung. Individuelle Rückkehr nach Würenlos mit Bahn oder Bus. Samstag, 17. August 2019: Tobelwanderung -- Nach einem Startkaffe starteten 18 Wanderer in Richtung Küsnachter Tobel. Im Tobel erfolgten drei Kurzreferate zu den Themen Überschwemmungen, Geologie und der Legende des Drachens. In der Nähe der Guldenen konnten wir auf gelagerten und bereits geschälten grossen Baumstämmen unseren mitgebrachten Zmittag essen. Danach gings zur Hochwacht Pfannenstiel, wo einige Wanderer auf den „alten Bachtelturm“ stiegen, um die herrliche Aussicht zu geniessen. Im Restaurant Hochwacht gabs nochmals eine Kaffeepause. Danach gings zum Weiler „Toggwil“, wo wir dann ins Meilemer Tobel einstiegen und grossteils dem Bachlauf folgend bis zum Bahnhof Meilen weiter wandern konnten. Dienstag, 3. September 2019: Schloss Hagenwil -- Anfang September versammelten sich 8 Teilnehmer zur Wanderung in den Thurgau. In Bischofszell-Stadt verliessen wir den Zug und erreichten zu Fuss, nach einem kurzen Aufstieg, die Waldschenke Bischofszell zum Startkaffe. Leider war es noch etwas neblig. Nach der kurzen Rast ging es weiter nach Hauptwil hinunter und dann den Hauptwiler- Weihern entlang nach Gertau. Dort brachte uns eine Frau mit der Fähre sicher über die Sitter. Beim Schulhaus Bildegg konnten wir auf dem unser Picknick zu uns nehmen. Danach wanderten wir über Wiesen- und leider auch Teerwege zum Wasserschloss Hagenwil. Dort gab es feine Nussgipfel und Getränke nach Wahl, als Dessert durften wir das schöne Schloss besichtigen. Zufrieden und in guter Stimmung nahmen wir das letzte Wegstück nach Amriswil unter die Füsse. Samstag, 21. September 2019: Über d’Lueg -- 14 Wanderfreunde reisten erwartungsvoll nach Burgdorf. Nach dem obligaten Startkaffee gings stets ansteigend über Kaltacker in Richtung Lueg. Der Aufstieg zum Aussichtsplatz beim Soldatendenkmal das an die Opfer der Spanischen Grippe im 1.Weltkrieg erinnert, war steil und heftig, dort lud uns ein grosszügig angelegter Brätli-Platz, zum Verweilen ein, leider ohne die sonst so herrliche Aussicht auf die Berneralpen. Nach dem Picknick ging es vor allem Bergab über Eggerdingen nach Häusermoos. Mit kleineren Pannen auf der Heimreise mit Bus und SBB kamen wir zu guter Letzt, mit Verspätung, doch noch heil nach Würenlos. Sonntag, 13. Oktober 2019: Um den Greifensee - 18 Wanderfreunde starteten nach Kaffee und Gipfel auf die Umrundung des Greifensees. Nach einer kurzen Strecke über Hartbelag erreichten wir den Uferweg. Die Naturstrasse führte uns über Fällanden nach Maur. Auf dem Weg zum Strandbadegg Beizli konnten wir das schöne Alpen-panorama das uns auf der Lueg Wanderung fehlte geniessen. Die Einkehr im Beizli verlangte etwas Geduld, denn die vorbestellten Älplermaccaroni liessen auf sich warten. Doch durch das sehr feine Essen konnten wir frisch gestärkt die Strecke über Riedlikon, Uster nach Greifensee in Angriff nehmen. Die schöne Landschaft rund um den See ist einfach eine Augenweide. Zum Abschluss der Wanderung genossen wir im Restaurant zur alten Kanzlei in Greifensee ein kühles Bier oder eine feine Glace. Ein bisschen müde aber glücklich liessen wir uns von der SBB dieses Mal pannenfrei nach Würenlos zurück bringen. Interessiert? Dann meldet Euch doch bitte bei Ruedi Däppen Tel. 079 955 82 14 Das Jahresprogramm ist in den Schaukästen bei der Post und dem Rest. Alpenrösli , sowie auf der Homepage der Gemeinde Würenlos unter Vereine veröffentlicht.