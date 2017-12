Traditionsgemäss fand am ersten Dezemberdienstag die Jahresschluss-Veranstaltung der Urdorfer Seniorenbewegung "Chumm und mach mit!" statt. Nicht weniger als 112 Wander- und Ferienteilnehmerinnen und -teilnehmer fanden sich in der reformierten Kirche ein, um viele schöne Erinnerungen aus dem vergangenen und früheren Jahren auszutauschen, ähnlich wie bei einer Klassenzusammenkunft. Unterstützt wurden diese Gedanken an gemeinsam Erlebtes durch Bild- und Filmpräsentationen auf der Grossleinwand. Man erinnerte sich aber nicht nur genüsslich, sondern speiste auch entsprechend. Während Chefkoch Constantin Berther und Sigrist Walter Müller für das feine Risotto zuständig waren, sorgten die Teilnehmenden selber für ein grandioses Dessertbuffet.

Zwei Institutionen, über die man dereinst froh sein könnte

Interessiert hörten die Seniorinnen und Senioren der Orientierung über zwei Institutionen zu, von denen sie vielleicht auch einmal profitieren können, wenn ihre Kräfte mit der Zeit schwinden: Die MediTaNa ist eine private Spitex, die Tag und Nacht mit professionell ausgebildetem Personal kassenpflichtige Pflegeleistungen, aber auch sonst Betreuung aller Art anbietet. Auch die soziale Auftragsvermittlung etcetera vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk bietet willkommene Hilfe an. Sie beschäftigt tüchtige Männer und Frauen, die sich vorübergehend oder dauerhaft nicht in den ersten Arbeitsmarkt integrieren wollen oder können. Sollte der Garten wieder mal auf Vordermann gebracht werden, oder müsste der Keller endlich gründlich aufgeräumt werden? Wenn einfach keine Lust aufkommen will, dies selber zu tun, oder wenn irgendwelche Gebresten das persönliche Zupacken verhindern, springen die Leute von etcetera zu günstigen Bedingungen ein. Beide Institutionen sind übrigens in der Region verankert - die MediTaNa in Urdorf und etcetera in Dietikon.

Drei Wander-Rekorde

Grosse Spannung kam auf, als "Chumm und mach mit!" - Leiterin Marion Schlatter über das vergangene Wanderjahr Bilanz zog. Dabei konnte sie sich gleich über drei Rekorde freuen: Nicht weniger als 126 verschiedene Personen nahmen an mindestens einer der 28 angebotenen Wanderungen teil und legten dabei insgesamt 10 060 km zurück. Durchschnittlich nutzten 33 Wandervögel die Angebote der neun Wanderleiter. Als fleissigste Wandersleute wurden Alice Ehrismann und Erika Bader bei den Frauen und Herbert Bader bei den Männern geehrt.

Auch fürs kommende Jahr haben die Wanderleiter wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Schon am 26. Januar geht's mit einer Einlauf-Halbtageswanderung der Reuss entlang los, und am 2. Februar folgt die traditionelle Winterwanderung, diesmal auf Melchsee Frutt.

Dölf Zwick als verdienter Wanderleiter verabschiedet

Als Dölf Zwick pensioniert wurde, mahnte ihn seine Frau Rosmarie: "Du solltest in deinem Ruhestand etwas unternehmen!" So begann der damalige Jungrentner, an "Chumm und mach mit!" - Wanderungen teilzunehmen. Seine Wanderlust entwickelte sich derart rasant, dass er sich schon bald zur Absolvierung der Wanderleiterausbildung entschloss. Vierzehn Jahre lang führte Dölf Zwick seither die Urdorfer Senioren durch Feld und Wald und auf Gebirgspfaden durch unser Land, und zwölfmal engagierte er sich als Wanderleiter in den beliebten Wanderwochen. Dass er auf seiner letzten Wanderung im vergangenen Mai nicht weniger als sechzig Wanderfreudige von Steckborn nach Stein am Rhein führen durfte, betrachtete er mit berechtigtem Stolz als denkwürdiges Abschiedsgeschenk. Nun wurde Dölf Zwick an der Abschlussveranstaltung mit kräftigem Applaus als Wanderleiter verabschiedet.

"Chumm und mach mit!" steht allen Senioren offen

Urdorfs "Chumm und mach mit!" - Bewegung ist der Pro Senectute des Kantons Zürich angeschlossen. Sie darf auf dreissig sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Es handelt sich um ein niederschwelliges Angebot für Seniorinnen und Senioren ab etwa 60 Jahren, das nicht vereinsmässig organisiert ist. Die Wanderleiter bieten neben gut zwei Dutzend Wanderungen, die stets am Freitag stattfinden, auch diverse Ferien an. Im kommenden Jahr finden die Winterferien wieder im Januar in Seefeld statt, im Juli folgen die Wanderferien in Pontresina und im August die Seniorenferien in Oberstdorf. Genaueres erfahren Interessierte auf der Homepage der Gemeinde Urdorf (www.urdorf.ch). Wenn man dort unter Freizeit/Kultur/Sport "Vereine" anklickt, erscheint "Chumm und mach mit! mit all seinen Angeboten zuoberst auf der Liste.