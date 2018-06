Waldshut, seit acht Jahrhunderten das Zentrum für viele Menschen, ist heute mit gegen 24'000 Einwohnern die Kreisstadt sowie auch die grösste Stadt im Landkreis Waldshut-Tiengen. Die VCU Aargau gewann kürzlich einen Einblick hinter die Kulissen unserer deutschen Nachbarstadt. In einer eindrücklichen Stadtführung des vormaligen Oberbürgermeisters Martin Albers wurden die Besucher unterhaltend und informativ in viele unbekannte Aspekte eingeweiht.

Die Führung beginnt am Bahnhof – dem Wahrzeichen der neuen Zeit. «Die Eisenbahn war für Waldshut ein sehr wichtiger Einschnitt, denn mit der Eisenbahn kam auch die Industrie», so Albers. Wie verbindend die Bahn darüber hinaus sein kann, zeigt sich daran, dass die SBB heute eine S-Bahn bis nach Waldshut führen. Die Besichtigung führt uns weiter in die schmucke Kaiserstrasse, wo noch bis 1989 Autos zirkulierten. Heute ist sie die Flaniermeile. Mit einem Verbot der gewerblichen Nutzungen ab dem ersten Obergeschoss haben die Behörden einen gewissen Wohnungsbestand in der Altstadt erhalten können. Romantisch und modern zugleich sind die zum Rheinbogen hin ausgerichteten Altstadtwohnungen. Als vormaliger und langjähriger Oberbürgermeister schöpft Martin Albers aus dem Vollen und garniert seine Ausführungen mit vielen unterhaltenden Reminiszenzen.

Der Landkreis Waldshut

Landrat Martin Kistler führt uns in den frisch sanierten Kreistagssaal. 170'000 Menschen wohnen im Landkreis Waldshut-Tiengen – mit einer Ausdehnung vom Rheinfall bis Rheinfelden und weit hinaus in den Schwarzwald; die Fläche entspricht fast derjenigen des Kantons Aargau. Die Region verfügt über zahlreiche Sehenswürdigkeiten und über reichhaltige Kultur- und Freizeitangebote. «Dies macht den Landkreis Waldshut-Tiengen zu etwas Besonderem», stellt Kistler fest. Dem Landrat obliegen die kommunalen, selbstverwaltenden Aufgaben, wie zum Beispiel die Abfallentsorgung. Daneben repräsentiert das Landratsamt auch die untere staatliche Verwaltungsstufe der Landesregierung in Stuttgart. In der Aufgabenhierarchie übernimmt der Landkreis staatliche Aufgaben wie etwa Umwelt- und Baurecht oder Strassenverkehr.

Waldshut und die Schweiz

Vor allem in den Bereichen Bildung, Tourismus und Verkehr arbeitet Waldshut-Tiengen eng mit der Schweiz zusammen, mit der sie eine 140 km lange Grenze verbindet. Kistler: «Waldshut-Tiengen hat 15'000 Berufspendler, welche ihr Brot in der Schweiz verdienen. Umgekehrt gibt es viele Schweizer, welche unsere touristischen Angebote und auch Einkaufsmöglichkeiten nutzen. Dafür sind wir natürlich sehr dankbar.» Als Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit gilt die Abfallentsorgung. Hier hat Waldshut Kooperationsverträge mit der Schweiz. «Wir können in der Schweiz unseren Müll verbrennen. Umgekehrt nehmen wir die Schlacken zurück und deponieren sie. Die Schweizer ersparen sich so Deponien, wir uns eine Verbrennungsanlage», so Kistler.

Respekt, Fairness, Verantwortung

Mit Anlässen zu aktuellen Themen fördert die Vereinigung christlicher Unternehmer VCU den Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter den Mitgliedern sowie mit Fachleuten und interessierten Gästen. Hauptfokus ist laut VCU-Präsident Max Zeier dabei das «Wirtschaften mit Werten». Ziel der Vereinigung ist es, ihren Mitgliedern unternehmerische, gesellschaftliche und ethische Impulse zu vermitteln und ihre Verantwortung im Umgang mit Gesellschaft und der Welt wahrzunehmen. Dies ganz nach dem Motto: «Respekt – Fairness – Verantwortung».