Spannende Spiele

Die Vorrunde der Netzball Mixed-Meisterschaft vom Polysport NWS fand in der Turnhalle Gartenstrasse in Würenlingen statt. Der Anlass wurde vom Verein Frauensport Würenlingen ausgezeichnet organisiert. Anlässlich der Vorrunde herrschte eine sehr gute Stimmung. Um 10 Uhr wurde mit den Spielen begonnen. Um die Mittagszeit wurde eine Pause eingeschaltet. Kurz vor 14 Uhr endeten die letzten Spiele. Einige Zuschauer verfolgten die Spiele mit viel Interesse. Die Spiele waren sehr spannend und äusserst fair. In der Festwirtschaft wurden Getränke und feine Kuchen angeboten. So konnten die durstigen Kehlen gelöscht und die kurze Wartezeit bis zum Rangverlesen mit Kuchen versüsst werden.

Vera Barritt, Präsidentin vom Polysport NWS dankte den Spielern und Spielerinnen für die Teilnahme am Anlass. Am Sonntag, 3. November 2019 findet in der Turnhalle Hinterbächli in Oberrohrdorf die Rückrunde der Netzball Mixed-Meisterschaft 2019 statt.

Rangliste