BUCHEGGBERG-MÜLCHI-LIMPACH

Die Laienschauspieler/-innen um die Regie von Trudy Aeberhard und Ueli Bühlmann sind im Januar und Februar 2018 Garant für einen abendfüllenden Theaterabend des Männerchores Mülchi-Limpach.

Mit dem Volksstück „Dr bös Blick vom Rüchlighof“ werden die Theaterleute einmal mehr ihre Talente und ihr schauspielerisches Können zum Ausdruck bringen. Dabei ist die Herausforderung beachtlich: Erstens eine kleine Bühne im Löwensaal und zweitens ein Theaterstück, welches den Anspruch hat, die heiteren und zugleich auch ernsten Seiten aufzuzeigen. Das Volksstück fängt dort an, als die Ereignisse im Dorf und rund um die Wirtschaft „Balmis“ nicht mehr den normalen Verlauf nehmen. Denn nichts läuft mehr wie geplant als Gerda – eine Zigeunerin – im Dorf auftaucht. Über diese Rückkehr zeigen nicht alle im Dorf die gleiche Freude: Vor allem nicht die Wirtin und die Angestellten der Wirtschaft „Balmis“. Gerade in der Wirtschaft kommen mit dem Angestellten namens Zwicky immer mehr Verwirrungen auf. Zudem führt auch der Weg von Bauer Bigler mit Frau und Söhnen oft an der Dorfwirtschaft vorbei. Genau wie die Kräuterfrau Dora, welche immer dann auftaucht, wenn’s im Dorf Neuigkeiten zu vernehmen ist. Zudem haben beide Söhne vom Biglerhof, alle Hände voll zu tun mit dem Knecht „Chrigu“. Und auch der Rüchlighofbauer Steiner, zusammen mit seiner Tochter, spielt eine zentrale Rolle in diesem heiteren, fesselnden und zeitweise auch emotionalen Theaterstück.

Die zwölf Bühnenfiguren mit menschlich unterschiedlichen Charakteren werden im Volksstück „Dr bös Blick vom Rüchlighof“ von den Theaterspieler/-innen mit Begeisterung und Talent gekonnt und mit sehenswerter Professionalität gespielt. Somit lohnt sich die Reservation zum Besuch dieses grossartigen Theaterstückes im Vorführsaal des Restaurants Löwen in Mülchi mit Garantie!

Aufführungsort: Restaurant Löwen, Mülchi



Vorstellungen: Samstag, 20.1/Mittwoch, 24.1./Freitag, 26.1./Samstag, 27.1./Dienstag, 30.1./Donnerstag, 1.2./Freitag, 2.2. jeweils 20 Uhr. Sonntag, 28.1., 13.30 Uhr. Kindervorstellung, Samstag, 20.1., 13.30 Uhr.



Vorverkauf: Unter der Telefon-Nr. 079 107 74 01 (jeweils Mo/Di/Mi von 17-19 Uhr) oder per E-Mail mc-muelchi-limpach@bluewin.ch