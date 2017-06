Thematischer Spaziergang Wettingen 2017 (1) - Ein Beitrag der EVP zum Wahljahr

Gewässer im Siedlungsraum – dem Thema ist die diesjährige Broschüre von Birdlife Schweiz gewidmet. Für den Menschen Klang, Erholungsraum oder Bedrohung, für Tiere und Pflanzen Lebensraum. Wo kann die Gelbbauchunke laichen? Findet die Bachforelle ihre Mahlzeit? Was ist HQ100? - Die EVP Wettingen lädt als Start ins Wahljahr zu einem Spaziergang entlang dem Thema Bach. Unterwegs zeigen und erzählen Kenner, was ein Bach im Siedlungsraum wert sein kann. Dabei sind auch Kandidierende für die Gemeindewahlen: Lernen Sie sie kennen! Für Imbiss und Trunk ist gesorgt. Melden Sie sich an bei reinert@bluewin.ch oder 056 426 99 03.

Samstag, 17. Juni 2017, 13 bis 17 Uhr, mit Imbiss unterwegs Treffpunkt Bushaltestelle Brunnenwiese. Transport bis Eigiparkplatz. Oder kürzer: 14 Uhr ab Brunnenwiese. Abschluss an der Schwimmbadstrasse.