Unter dem Motto „früher und heute“ lockte das Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ am 26. Mai 2018 zahlreiche „grossi und chlini Ching“ an den vierten BOZ-Baggertag ins Werkareal in Boningen. Nebst der beliebten Fahrt mit dem Dumpertaxi ins Kiesgrubengelände, der Bagger-Schatzsuche, den ausgestellten LKWs und Baumaschinen sowie nicht zuletzt dem Bedienen von Grossbaggern standen dieses Jahr zusätzlich etwas „ältere Attraktionen“ auf dem Programm.

Punkt 9 Uhr morgens öffneten die Tore für einen sonnigen und heissen BOZ-Baggertag in Boningen. Der Andrang war gross und bereits nach wenigen Minuten war der Parkplatz vor dem Gelände gefüllt. Laufend kamen neue Gäste hinzu, welche durch den Geschäftsführer Jürg Wyss sowie den Mitarbeitern begrüsst wurden. Danach machten sich die Besucher auf den Weg ins Werkareal. Vorbei an der BOZ-LKW-Flotte und den diversen ausgestellten Baumaschinen trafen die Besucher auf eine alte Baumaschineninstallation der Gebrüder Theo und Alex Hagenbuch. Daneben begeisterte der Dampfwalzen-Club Schweiz, vertreten durch Andreas und Stefan Morgenthaler, sowie Martin Frey von der Firma Valli AG aus Aarau die Besucher mit ihren alten Dampfwalzen, mit welchen sie durch das Werkareal in Boningen fuhren und aufgerissene Strassen wieder verdichteten.

Neben den externen Attraktionen standen auch dieses Jahr wieder Kleinbagger zur Verfügung, um versteckte Schätze im Sandhaufen zu suchen. Wer genug geschickt war und einen farbigen Stein fand, wurde mit einer süssen Überraschung belohnt. Auch fünf Grossbagger waren im Dauereinsatz – begleitet von unseren Maschinisten konnten die kleinen und grossen Besucher die schweren Gefährte selber bedienen und so einen Einblick in den Alltag unserer Mitarbeiter erhaschen. Und zu guter Letzt standen wiederum drei Dumpertaxi bereit, mit denen man die Kiesgrube während einer Rundfahrt aus nächster Nähe betrachten konnte.

Neben all den Ereignissen wurden die Besucher auch heuer durch einen Schätzwettbewerb gefordert. Es galt zu raten, in welcher Zeit die ausgestellte Dampfwalze aus dem Stand eine markierte Strecke absolviert. Kurz vor 14 Uhr war es dann soweit und die Maschine wurde gestartet. Die Zeit wurde gestoppt, als die Dampfwalze mit dem Hinterrad die Ziellinie überquert hatte. Nur unglaubliche 46.73 Sekunden brauchte sie für das Absolvieren einer Strecke von rund 50 Metern. Über 200 Wettbewerbstalons wurden abgegeben, aber nur ein Besucher hat auf 0.07 Sekunden genau geschätzt. Mit 46.8 Sekunden lag Mike Jäggi aus Härkingen von allen Besuchern am nächsten. Herzliche Gratulation! Dem Gewinner wurde ein Modell eines Baggers CAT 374D L Hydraulic Excavator im Massstab 1:50 übergeben (siehe auch www.baustoffzentrum.ch).

Das Fazit fällt auch dieses Jahr wiederum überaus positiv aus. Bei Sonne und heissen Temperaturen fanden gesamthaft rund 900 Besucher den Weg nach Boningen – so viele wie noch nie! Das Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ bedankt sich daher bei allen Gästen herzlich für den Besuch und das rege Interesse. Es kann auf einen weiteren erfolgreichen Baggertag zurückgeblickt werden!