Sensationeller 2. Rang vom Team Aerobic Jugend an den Kantonalen Meisterschaften in Wettingen

Am Sonntag, 28. Mai 2017, fanden die Kantonalen Meisterschaften in Wertingen statt. Zum ersten Mal war auch das Team Aerobic Jugend vom TV Lenzburg dabei. Die vielen Trainingsstunden und die zusätzlichen Wochenendtrainings haben sich gelohnt, denn in den letzten Wochen wurde für das Wettkampfprogramm nochmals viel Zeit investiert. Unter dem Motto "We are ready" belegte das Team Aerobic vom TV Lenzburg nach der Vorrunde den ausgezeichneten 2. Platz, was den Finaleinzug bedeutete. Die Team Aerobic Girls sowie auch die Leiterinnen, Deborah Frei und Juliane Kruschwitz, konnten es kaum fassen und waren ausser sich vor Freude! Im Finaldurchgang gelang dem Team Aerobic Jugend vom TV Lenzburg nochmals eine Steigerung und die Girls wurden mit der tollen Note von 9.15 und dem 2. Schlussrang belohnt. Herzliche Gratulation und herzlichen Dank allen Zuschauern, welche das Team Aerobic Jugend vom TV Lenzburg lautstark unterstützt haben.