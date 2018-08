Am Wochenende vom 18. /19. August verreisten 15 Turnerinnen und Turner des Sportvereins Gipf-Oberfrick an den schönen Klöntalersee im Kanton Glarus. Dort mit dem Zug und Bus angekommen teilte sich die Gruppe auf. Die einen gingen wandern und genossen vom Berg die Aussicht auf den See, während die andern die Aussicht vom Paddelboot auf die Bergwelt genossen. Es war ein gemütliches Wochenende mit super Wetter, einer Abkühlung im Bergsee und einer kurzen Nacht im Zelt.

Für Speis und Trank war ebenfalls im Berggasthaus Schwammhöhe gesorgt. Am Sonntagabend kehrte die fröhliche Turnerschar wieder zurück ins Fricktal.