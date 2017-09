Im August organisierte unser Sängerkollege Otto Aeschbacher die diesjährige Vereinsreise. Dazu waren auch unsere Frauen und Partnerinnen eingeladen. Mit dem Car fuhren wir über Biberist, Utzenstorf und Oberburg nach Lützelflüh. Dort besichtigten wir die Zeugen aus Gotthelfs Zeiten. Im Gasthof "Ochsen" wurde dann bei Kaffee und Gipfeli noch viel über das Gesehene diskutiert. Dann ging die Reise durchs hügelige Emmental über Nebenstrassen, vorbei an schmucken Häusern und Dörfern bis nach Schangnau. Dort besuchten wir den Büffelhof von Familie Hans Bieri. Nach der Stallbesichtigung gab es zum Apéro Getränke, Büffel-Halbhartkäse, Büffel-Mozarella und Brot. Dazu lauschten wir den Ausführungen von Herrn Bieri, wie er vor 25 Jahren auf die Idee mit den Büffeln gekommen sei, und es dabei auch einige Hindrenisse zu bewältigen gegeben habe. Dies war sehr interessant! Nun hiess es aufbrechen zur Weiterfahrt bis zur Käserei Hohgant und nach kurzem Halt zum Restaurant "Löwen" zu Familie Stettler. Sie verwöhnten uns mit einem wunderbaren Mittagessen. Am Nachmittag fuhren wir weiter Richtung Langnau, aber nicht ohne Halt im Fabrikladen "Kambly" in Trubschachen. In Langnau konnten wir durch den schmucken Dorfkern flanieren oder das Museum "Chüchlihus" besuchen. Am späteren Nachmittag gelangten wir nach Sumiswald und dann zum Restaurant "Tannenbad", wo uns Frau Heidi Jost ein herrliches Zvieriplättli auftischte. Einige konnten der Versuchung nicht widerstehen noch eine echt Emmentalische Meringue zu geniessen! Danach gings auf die Heimfahrt über die Wynigenberge, Koppigen und Solothurn ins von der Abendsonne beschienene Lommiswil. Herzlichen Dank an Otto für diesen unvergesslichen Tag!