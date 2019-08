Auch in diesem Jahr gingen die Frauen aus dem Hallwiler Frauenverein auf ihre traditionelle Vereinsreise. Dieses Mal ging die Fahrt in den Westen, durch das Dreiseenland bis nach Murten. Dort erlebten die Teilnehmenden eine interessante Führung in den 1960er Jahren erbauten Produktionsräumen der Firma Roland Murten AG. Einmal zuzuschauen wie Brezeli, Zwieback, Knäckebrot… hergestellt werden, war sehr spannend. Auch das Degustieren dieser feinen Produkte gehörte dazu und verführte zum anschliessenden Kauf der feinen süssen und salzigen Gebäcke. Die Sonne schien wunderbar warm und umso mehr genossen die Frauen dann die Erfrischung auf der Terrasse des Restaurants Schiff am See.

Die Zeit reichte gerade noch für einen kleinen Spaziergang dem See entlang und danach ging es weiter mit dem Car nach Mörigen zum Hotel Seeblick. Dort wurden die Frauen kulinarisch sehr verwöhnt. Das Essen war sehr fein und das kühle Bier und das Glas Wein durfte auch nicht fehlen. Der Ausblick auf den Bielersee und die angeregten, geselligen Gespräche ermöglichten eine wunderbare und gemütliche Atmosphäre.

Etwas müde, aber fröhlich und zufrieden sind die Frauen im späteren Verlauf des Abends wieder gut in Hallwil angekommen. Schön war es!