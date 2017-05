An der diesjährigen Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2017 konnte das Präsidium, welches seit der Vereins-Gründung 2010 durch Erika Rüede ausgeübt wurde, an unser neu gewähltes Vorstandsmitglied – Brigitte Erni, Laufenburg – übergeben werden. Für ihren steten Einsatz, welcher schon seit der Gründung des Spitex-Vereins Sulz im Jahre 2000 zum Wohle der Einwohner erbracht wurde, bedanken wir uns ganz herzlich bei Erika Rüede und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit, sowie viel Freude an ihrem zukünftigen Wohnort in Frick.